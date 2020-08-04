Mayokinisiyle poz veren Derin Talu, yoğun makyajıyla eleştirilerin hedefi oldu!

Fiziğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli'nin kızları da annelerinin izinden gidiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Derin Talu, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.Talu'nun deniz kenarında verdiği poz takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Ağır makyajı eleştirildi

Siyah mayokinisiniyle poz veren Derin Talu, bu anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Talu'ya ilk yorum 23 yaşındaki ablası Deren Talu'dan geldi. Deren, kız kardeşinin paylaştığı kareye ateş emojileri ekledi. 16 yaşındaki Derin'in plajdayken ağır makyaj yapması ise takipçileri tarafından topa tutuldu. Talu'nun fotoğrafını gören sosyal medya kullanıcılarından "Makyaj denizi tutuyor galiba", "Denize giriyorsun makyaj yapıyorsun" ve "Sen nasıl 16 yaşındasın şimdi" gibi eleştiriler yağdı.