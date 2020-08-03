Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı!

Barış Arduç ile Gupse Özay çifti, 6 yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de aile arasında kıyılan nikah töreniyle evlendi. Apar topar nikah masasına oturduğu için hamile olduğu ileri sürülen Özay, hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

Hamilelik iddialarını yalanladı

Gupse Özay hakkında kısa sürede çıkan hamilelik haberlerinin iddialarına Habertürk'e yaptığı açıklamayla cevap verdi. Özay, hemen anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını dile getirdi.

Gupse Özay'ın hamile olduğu hatta bir erkek bebek beklediği iddiası gündem olmuştu. Şimdi ise Çeşme'de balayı yapan ikili, pandemi sürecinin bitmesiyle görkemli bir düğün yapmayı planlıyor.