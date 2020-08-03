search menu
search
close

Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı!

Barış Arduç'la ani bir kararla evlendiği için hamile olduğu öne sürülen Gupse Özay, hamile olmadığını ancak hemen anne olmak istediğini dile getirdi.

Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı!
-A A+

Barış Arduç ile Gupse Özay çifti, 6 yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de aile arasında kıyılan nikah töreniyle evlendi. Apar topar nikah masasına oturduğu için hamile olduğu ileri sürülen Özay, hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı.

Hamilelik iddialarını yalanladı

Gupse Özay hakkında kısa sürede çıkan hamilelik haberlerinin iddialarına Habertürk'e yaptığı açıklamayla cevap verdi. Özay, hemen anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını dile getirdi.

Gupse Özay'ın hamile olduğu hatta bir erkek bebek beklediği iddiası gündem olmuştu. Şimdi ise Çeşme'de balayı yapan ikili, pandemi sürecinin bitmesiyle görkemli bir düğün yapmayı planlıyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Beren mayolu pozunu paylaştı! Takipçileri beğeni butonunu çökertti! Beren mayolu pozunu paylaştı! Takipçileri beğeni butonunu çökertti!
Magazin
Fazla çay içmenin bu zararı şaşırtıyor! Fazla çay içmenin bu zararı şaşırtıyor!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
62 yaşındaki usta sanatçı düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor!
62 yaşındaki usta sanatçı düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor!
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle kendine hayran bıraktı!
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle kendine hayran bıraktı!
Hande Erçel'in kardeşinin lüks evi görenleri hayrete düşürüyor!
Hande Erçel'in kardeşinin lüks evi görenleri hayrete düşürüyor!
Bayramda kilo almamak için 9 önemli tavsiye!
Bayramda kilo almamak için 9 önemli tavsiye!
Rita Ora, tekneye çıkmak isterken bikinisinin azizliğine uğradı!
Rita Ora, tekneye çıkmak isterken bikinisinin azizliğine uğradı!
Önceki Haberler
Serenay'ın paylaşımına ünlü isimden olay yorum: Hamile güzelliği var!
Serenay'ın paylaşımına ünlü isimden olay yorum: Hamile güzelliği var!
Zerrin Özer'in kocası bana çıplak fotoğraflarını gönderip...
Zerrin Özer'in kocası bana çıplak fotoğraflarını gönderip...
Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Savaşçı dizisinden yeni bir aşk doğdu! Senaryoydu gerçek oldu!
Savaşçı dizisinden yeni bir aşk doğdu! Senaryoydu gerçek oldu!
Yürüyüş yaparak karın kası yapın!
Yürüyüş yaparak karın kası yapın!
Bayram sofralarına özel: Kolay ve pratik şekerpare
Bayram sofralarına özel: Kolay ve pratik şekerpare
İtalya'nın şahane lezzetlerinden: Gnocchi makarna
İtalya'nın şahane lezzetlerinden: Gnocchi makarna
Serdar, "Chloe'yi yanında durması için para ödedi" iddiasını yanıtladı
Serdar, "Chloe'yi yanında durması için para ödedi" iddiasını yanıtladı
Yorumlar