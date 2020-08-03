Beren Saat mayolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı hayranları beğeni yağmuruna tuttu!

Son olarak dijital platformlarda yayınlanan dizilerde yer alan Beren Saat, işinden fırsat bulunca tatile çıktı. Şarkıcı eşi Kenan Doğulu'yla birlikte keyifli bir tatil geçiren Saat, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Saat'in mayolu pozuna üç yüz bine yakın beğeni gelirken çok sayıda yorum da yapıldı.

Hayranları beğeni yağmuruna tuttu

Beren Saat, Netflix'te yayınlanan "Atiye" dizisinin yeni sezonu için çekimlere başlamıştı. Tatilden pozunu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncuya kısa zamanda binlerce beğeni yağdı. Saat'in pozuna ilk yorum ise Boran Kuzum'dan geldi.

Evlilik yıldönümlerini kutladılar

Boşanacaklarına dair haberlerin ardı arkası kesilmediği Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, evliliklerinin 6. yıldönümünü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlamışlardı.