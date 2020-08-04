Merve Boluğur sevgilisi Burak Dayı ile verdiği samimi pozu takipçileriyle paylaştı!

Murat Dalkılıç ile ayrıldıktan sonra uzun bir süre adı kimseyle anılmayan Merve Boluğur, sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisini göz önünde yaşamayan ünlü oyuncu, bugün Instagram hesabından sevgilisiyle yeni bir pozunu yayınladı.

Sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Sosyal medya platformu Instagram'ı oldukça aktif kullanan Boluğur, sevgilisiyle sık sık paylaşımlar yapıyor. Boluğur, son olarak mayosuyla sevgilisine sarıldığı anda çektirdiği bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Genç çiftin fotoğrafı kısa sürede yaklaşık 110 bin beğeniye ulaştı. Dolu dizgin bir aşk yaşayan Boluğur, 1 hafta önce de sevgilisiyle olan bir fotoğrafını "Kumralım" notuyla paylaşmıştı.