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Seren Serengil'den Serenay Sarıkaya'nın pozuna olay yorum hamile güzelliği gelmiş!

Seren Serengil, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yaptığı yorumla dikkat çekti. Serengil, fotoğrafa "Bir hamile güzelliği gelmiş, keşke olsa" yorumunu yazdı.

Seren Serengil'den Serenay Sarıkaya'nın pozuna olay yorum hamile güzelliği gelmiş!
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ayrıldığı yönünde haberlerle gündeme gelen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu, beyaz kıyafetiyle çekilen karelerini "İyi bayramlar" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Sade güzelliğiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına 426 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Seren Serengil'in yorumu dikkat çekti

Seren Serengil'in, Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına yaptığı yorum ise bir hayli dikkat çekti. Serengil, "Bir hamile güzelliği gelmiş. Keşke olsa. Bu gülüşü bilirim benimde vardi bole bir fotoğrafım hamileyken yanılıyor olabilirim ama temennim bu senin için" ifadelerini kullandı.

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