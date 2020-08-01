Hakan Kakız kimdir Zerrin Özer'in yeni eşi hakkında bomba iddialarda bulundu!

Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Zerrin Özer, yaklaşık 2 yıl boyunca aşk yaşadığı Murat Akınca ile dün dünyaevine girdi. Kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akınca ile Zekeriyaköy'deki evinin bahçesinde evlenen Zerrin Özer'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Zerrin Özer'in evliliğinin ardından yeni eşi Murat Akınca ile ilgili bomba iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de DJ Hakan Kakız'ın söyledikleriydi. Hakan Kakız'ın, Zerrin Özer'in yeni eşi hakkında söyledikleri herkesi şoke etti. Kakız, Murat Akıncı'nın seneler önce kendisine yazdığını ve ona aşık olduğunu iddia etti.

DÜN VİLLASININ BAHÇESİNDE EVLENDİ

Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Zerrin Özer, 2 yıllık sevgilisi Murat Akınca ile sade bir törenle evlendi. Yakın akrabalarının ve arkadaşlarının katıldığı düğüne, Şehrazat, Ahmet San, Seda Akay, Kemal Aslan, Suadiye ve Özgür Aras gibi ünlü isimlerde katıldı. Törene 100 kişi davet edildi.

HAKAN KAKIZ'DAN BOMBA İDDİA!

Zerrin Özer'in evliliğinini ardından yeni eşi Murat Akınca ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan biri Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın müridlerinden biri olduğu, dolandırıldığı kadınlar tarafından açıklanmasıydı. 2 tane evlilik yaptığı ve asker kaçağı olduğu da konuşulan Akıncı, Murat Atalay, olarak bir müddet Adnan Oktar'ın videolarında da yer almış. Bunun yanı sıra Dj Hakan Kakız'ın da gündeme bomba gibi düşen iddiaları oldu. Kakız, Murat Akıncı'nın kendisine aşık olduğunu ve bir zamanlar çıplak fotoğraflarını gönderdiğini de iddia etti.

HAKAN KAKIZ KİMDİR?

24 Haziran 1984 doğumlu Hakan Kakız, Dj'lik yapmaktadır. İnstagram ve sosyal medyada oldukça popüler olan Hakan Kakız İstanbul doğumludur.Yaz gecelerinde Bodrum, Kuşadası gibi çeşitli tatil yerlerinin gözde isimlerinden biridir. Kerimcan Durmaz, Samet Laçina gibi isimlerin yakın arkadaşadır.