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Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı gündem oldu!

Oyuncu Demet Özdemir, Instagram üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı. Özdemir'in hayranları, Instagram'ın beğeni ve yorum butonunu çökertti.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı gündem oldu!
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"Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde "Zeynep" karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Demet Özdemir, sosyal medyada paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Güzel oyuncu, dizinin sezon finali çekimlerinin tamamlanmasıyla beraber soluğu tatilde aldı. Instagram'a sıkça fotoğraf koyan Özdemir'in makyajsız paylaşımı da takipçilerini adeta büyüledi.

"Çillere evet"

Demet Özdemir, paylaşımının altına "Çillere evet" notunu düşerken doğal güzelliği oldukça dikkat çekti.

Havuz pozunu paylaşmayı ihmal etmedi

Demet Özdemir'in daha sonra paylaştığı havuz pozuna da hayranlarından büyük ilgi gördü.

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