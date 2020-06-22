Şeyma Subaşı üstsüz paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasından çok daha önce tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kızı Melisa ve İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte tatilin tadını çıkaran Şeyma Subaşı, üstsüz paylaşımıyla sosyal medyada olay oldu.

Üstsüz pozunu yayınladı

Şeyma Subaşı, Bodrum'da kaldığı otelde, peştamalli olduğu görülen üstsüz pozunu Instagram hesabının hikayeler bölümünden "sarı kalp" emojisi ile takipçileriyle paylaştı.

Erkek arkadaşını İtalya'ya uğurladı

Öte yandan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde İtalyan aşkı Guido Senia'yı ülkesine uğurlamadan önce çekilmiş bir kareyi yayınladı. Subaşı, paylaşımına, "Üç ay on gün yan yana geçirdikten sonra ülkesine geri dönüyor ama umarım yakında görüşürüz bebeğim" notunu düştü.