Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya takipçilerinden tam not aldı!

Bu sene başında Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündem olan Serenay Sarıkaya, paylaştığı tatil pozlarıyla takipçilerini mest etti. Sosyal medyada dolaşan bikinili fotoğraflarında kilo aldığı hatta hamile olduğu iddia edilen Sarıkaya, yeni pozlarıyla bu söylentileri çürüttü.

Kusursuz fiziğiyle göz doldurdu

Sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu, ayna karşısına geçerek peş peşe verdiği pozları paylaştı. Bikinisi ve şortuyla poz veren Sarıkaya, kusursuz fiziğini sergileyerek hamilelik iddialarını yalanlamış oldu.

"Cem'in şortunu giymiş"

Serenay'ın "Ayna ayna söyle bana" notuyla paylaştığı karelerde en çok dikkat çeken unsur şortu oldu. Kendisine büyük gelen bir şort giyen oyuncuya "Sevgilisinin şortunu giymiş" yorumu yapıldı.

İşte Serenay Sarıkaya'nın yeni pozları...