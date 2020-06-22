search menu
search
close

Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya takipçilerinden tam not aldı!

Cem Yılmaz'la aşk yaşayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan hamile iddialarını ayna karşısında verdiği pozlarla yalanladı.

Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya takipçilerinden tam not aldı!
-A A+

Bu sene başında Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündem olan Serenay Sarıkaya, paylaştığı tatil pozlarıyla takipçilerini mest etti. Sosyal medyada dolaşan bikinili fotoğraflarında kilo aldığı hatta hamile olduğu iddia edilen Sarıkaya, yeni pozlarıyla bu söylentileri çürüttü.

Kusursuz fiziğiyle göz doldurdu

Sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan güzel oyuncu, ayna karşısına geçerek peş peşe verdiği pozları paylaştı. Bikinisi ve şortuyla poz veren Sarıkaya, kusursuz fiziğini sergileyerek hamilelik iddialarını yalanlamış oldu.

"Cem'in şortunu giymiş"

Serenay'ın "Ayna ayna söyle bana" notuyla paylaştığı karelerde en çok dikkat çeken unsur şortu oldu. Kendisine büyük gelen bir şort giyen oyuncuya "Sevgilisinin şortunu giymiş" yorumu yapıldı. 

İşte Serenay Sarıkaya'nın yeni pozları...

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ağızda dağılır: Üç malzemeli un kurabiyesi Ağızda dağılır: Üç malzemeli un kurabiyesi
Tatlı
Bayat ekmekleri değerlendirelim: Ekmek mantısı Bayat ekmekleri değerlendirelim: Ekmek mantısı
Yemek
En Güncel Galeriler
Dilan Çiçek ile Metin Akdülger'in sevişme sahnesi olay oldu!
Dilan Çiçek ile Metin Akdülger'in sevişme sahnesi olay oldu!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'ine bir de şimdi bakın!
Malkoçoğlu'nun Prenses Beatris'ine bir de şimdi bakın!
Johnny Depp'ten olay iddia: Amber, Cara ve Musk’ın üçlü ilişkisi vardı
Johnny Depp'ten olay iddia: Amber, Cara ve Musk’ın üçlü ilişkisi vardı
Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni bikinili pozlarıyla yürek hoplattı
Türkiye'nin en uzun bacaklı mankeni bikinili pozlarıyla yürek hoplattı
Bisiklet sürmek çağımızın o hastalığını yeniyor!
Bisiklet sürmek çağımızın o hastalığını yeniyor!
Önceki Haberler
Şeyma dur durak bilmiyor! Bu kez üstsüz pozunu paylaştı!
Şeyma dur durak bilmiyor! Bu kez üstsüz pozunu paylaştı!
Tırnağınızın kırılmasının sebebi bu hastalık olabilir!
Tırnağınızın kırılmasının sebebi bu hastalık olabilir!
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle nefes kesti!
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle nefes kesti!
Kahvaltı için pudra şekerli lokma tarifi!
Kahvaltı için pudra şekerli lokma tarifi!
Aşırı yorgunluk ve enerjisizlik hastalık habercisi!
Aşırı yorgunluk ve enerjisizlik hastalık habercisi!
Avusturya'nın muhteşem tadı: Sacher pasta tarifi
Avusturya'nın muhteşem tadı: Sacher pasta tarifi
Tadına doyum olmaz: Kayseri yağlaması tarifi
Tadına doyum olmaz: Kayseri yağlaması tarifi
Yüzdeki delik ve çukurlardan kurtulma yöntemleri!
Yüzdeki delik ve çukurlardan kurtulma yöntemleri!
Yorumlar