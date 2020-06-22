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Dünya starlarından sonra Türk starların da tercihi!

Dünyaca ünlü isimlerin kullandığı Celergen Sağlık ve Güzellik, Türkiye’de de son zamanlar da popüler olmaya başladı.

Dünya starlarından sonra Türk starların da tercihi!
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İçten hücre onarımının yanı sıra İsviçreli, Alman ve Amerikalı doktorlar tarafından da vücuttaki iltihabı kuruttuğu ve virüslerin vücutta barınmasını önleyen özelliklerde moleküllere sahip olduğu onaylanan Celergen’in üretimi de yalnızca İsviçre’de yapılıyor. Celergen, İsviçreli ve Alman bilim adamlarının ortaklaşa yapmış olduğu uzun ve sağlıklı yaşam araştırmalarından sonra ortaya çıkan bir besin takviyesi olmasıyla da öne çıkıyor.

AMERİKALI DOKTORLAR AÇIKLADI!

Bilimsel olarak kanıtlanmış mucize gençlik ilacı Celergen için Amerikalı doktorlar tarafından yapılan açıklamada "Vücutta var olan iltihabı kurutacak  ya da oluşacak iltihabı önleyecek  derecede güçlü antioksidana sahip bir gıda takviyesidir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca besin takviyesi Celergen’i Corona Virüsü ya da başka virüslere karşı önleyici ve korucu olarak kullanılmasını hastalarına tavsiye ettiklerini de açıkladılar. 

BAĞIŞIKLI SİSTEMİMİZ GÜÇLÜ TUTMALIYIZ!

Bağışıklık sistemimiz kendini dışardan gelecek enfeksiyonlara karşı mücadele edecek ilk savunma sistemimizdir. Bu yüzden bağışıklığımızı doğru aldığımız besinlerle güçlü tutmak durumundayız. Bağışıklık sistemimizi birçok faktör etkileyebilir. Doğru beslenmeme, iklim ve hava koşulları gibi. C vitamini, Çinko ve Esansiyel minarallerdeki herhangi bir eksikliğin potansiyel olarak ‘zayıf bir bağışıklık sistemine’ yol açabileceği yaygın ve doğru bir bilgidir.

Bu minerallerin eksikliği vücudumuza dışardan gelecek virüs enfeksiyonları  ile mücadele edemeyeceği için kolay hasta olma ya da kronik rahatsızlıklara yol açabilecektir.  ‘Antioksidan’ içerikli gıda takviyeleri bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için  çok önemlidir.

Celergen’de güçlü antioksidan özellikleri olan en iyi gıda takviyelerinden biridir! Her gün 1 Celergen vücudumuza takviye  ederek bağışıklıkta yer alan hücrelerin aktivasyonunu  arttırmayı sağlayabiliriz.  Celergen ayrıca polipeptitlerden ve proteinlerden yapılır. Yani bağışıklık sistemimizi geliştirmemizde yararlı olduğu bilinen 10 veya daha fazla aminoasit zincirinden yapılır.

BAĞIŞIKLIĞI DÜZENLER!

Tüm bunların yanında Celergen’in Bilimsel kanıtları da var. Euroespes Biyomedikal Araştırma Merkezi Tıp Bilimi ve Genomik Tıp Entitüsü tarafından Celergen üzerinde yapılan bir araştırma, Celergen’in Güçlü Antioksidanlar ve Antienflamatuar özelliklerine sahip olduğu yapılan biyokimyasal analiz sonuçları da göstermiştir.  

Celergen’in çok güçlü Anti-Enflamatuar özelliklere sahip olduğu da kanıtlanmıştır. Enfeksiyon veya hastalık için bağışıklık tepkinizi düzenleyerek ve arttırarak vücudunuzda bulunan iltihabı düzenli Celergen kullanarak azaltmaya yardımcı olabilirsiniz.

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