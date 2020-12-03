Soğan tüketmenin faydaları hücre hasarını engelliyor!

Ağız ve göz sağlığına iyi geliyor

Soğan, ağzınızda bulunan kötü bakterileri öldürerek doğal şekilde ağız hijyeni sağlar. Antimikrobiyal yani mikroplara savaş açan özellikleri de dişlerinizi güçlendirebilir. Soğan ayrıca kataraktla savaşan ve gözler için çok faydalı bir madde olan "quercetin" de içerir.

Kemik yoğunluğunu artırır

Kulağa garip gelse de birkaç çalışma, soğan tüketmenin kemik yoğunluğunuz üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini ortaya koyuyor. 1 ay boyunca her gün soğan yemek, kemik yoğunluğunu yüzde 5 artırıyormuş, bizden söylemesi!

Sindirimi kolaylaştırıyor

Lif deposu olan soğan, çeşitli nedenlerden dolayı yavaşlayan sindirimi hızlandırır. Buna ek olarak bağırsaklardaki "iyi bakteri" üretimini de artırarak sindirim sürecini kolaylaştırır.

Hücre hasarını engeller

Soğan, vücut için yararlı olan 25 farklı antioksidanı bünyesinde barındırır. Antioksidanlar ise bizi sadece bazı hastalıklardan korumakla kalmaz, aynı zamanda hücre hasarını da önler.

Kalp sağlığını koruyor

Anti-inflamatuar yani iltihap karşıtı özelliklere sahip olan soğan, kötü kolesterolü düşürür. Düşük kolesterol seviyesi de kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltarak kalbinizin sağlıklı kalmasını sağlar.

İyi bir uykunun sırrı

Colorado Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, soğan tüketmenin uyku kalitenizi artırabileceğini gösteriyor. Soğanın içinde bağırsak sağlığını destekleyen ve aynı zamanda stresi azaltan lifler bulunur.