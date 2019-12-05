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Bana aşık olup olmadığını nasıl anlarım sizi hayatına dahil ediyorsa...

Hoşlandığınız kişinin size karşı olan duygularından tam olarak emin olamıyorsanız içeriğimiz size onun hislerini anlamanızda yardımcı olacak.

Bana aşık olup olmadığını nasıl anlarım sizi hayatına dahil ediyorsa...
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Hoşlandığınız insanla hislerinizin karşılıklı olup olmadığını anlamak bazen güç olabilir. Size gösterdiği bazı davranışlar sizden etkilendiği ve size aşık olduğuna dair bazı ipuçları verebilir. İşte onun da sizi sevdiğine dair 5 kanıt!

Sizi olduğunuz gibi kabul ediyorsa 

Sizi olduğunuz gibi kabul ediyor, hatalarınızı gösteriyor ama sizi yargılamıyorsa; partneriniz size aşık!

Önceliği siz olursunuz 

Ne kadar meşgul olursa olsun sizin için zaman ayırıyor ve önceliği haline getiriyorsa bu size aşık olduğunun kanıtı!

Sizi hayatına dahil eder 

Sizinle problemlerini, anılarını paylaşır. Arkadaşları ve ailesi ile tanıştırır. Sizi hayatına dahil eder. Gelecek planları yapar.

Sizi destekliyeci tavır alması

Hayallerinizde, gerçekleştirmek istediğiniz projelerde, günlük hayatınızda ya da alacağınız radikal bir kararda sizi destekliyorsa bu sizi önemsediğini gösterir.

Güveninizi kırmıyor

Güveninizi kıracak bir şey yapmıyor, şüphe etmenizi ya da rahatsız olmanızı gerektirecek hareketlerde bulunmuyorsa sizin güveniniz onun için çok önemli demektir.

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