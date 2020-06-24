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Vajinal genişliğin tedavisi var mı işte merak edilen sorunun yanıtı!

Vajinal genişliğin tedavisi var mı? Kadınların korkulu rüyası olan vajinal genişlik hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

Vajinal genişliğin tedavisi var mı işte merak edilen sorunun yanıtı!
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Kadınların en büyük korkulu rüyalarından biridir belki de vajinal genişlik. Hem ruhsal olarak hem de sağlık açısından oldukça sıkıntılı bir duruma işaret eden vajinal genişlik toplumda kadınları oldukça rahatsız eden bir durumdur. Asla görmezlikten gelinmemesi gereken bir durum olan vajinal genişlik hakında tüm merak edilenleri Dr. Nüket Eroğlu'dan öğrendik. Peki vajinal genişlik nedir? Vajinal genişlik nasıl tedavi edilir? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtları elmaelma.com'da. 

Ameliyatsız olarak kurtulabilirsiniz! 

Dr. Nüket Eroğlu, ‘Genital bölge kaslarındaki gevşeme ve bunun beraberinde getirdiği problemler kadınları çok mutsuz ediyor' dedi. Dr. Nüket Eroğlu ‘Ancak bu sorunların üzerini örtmek ve görmezden gelmek en yanlış hareket. Cinsellik yemek, içmek gibi herkesin ihtiyaç duyduğu hem bedensel hem ruhsal tatmin yolu. Mutsuz kadın ‘mutsuz toplum' demek. Radyofrekans ile kadınların tüm bu problemlerden ameliyatsız olarak kurtulması çok kolay!' diye ifade etti.

Tedbir alınmazsa idrar kaçırmaya kadar gidebilir! 

Dr. Nüket Eroğlu, yaş ilerlemeye başlayıp kaslar gevşemeye başladığında vulvovajinal bölgedeki kasları korumanın önemli olduğunu söyledi. Yaşlanmanın kaçınılmaz bir süreç olduğunu vurgulayan Dr. Nüket Eroğlu, vajinal kasların sıkılığını korumak için tedbir alınmazsa elastikiyet azalması ve kolajen kaybının ilerleyerek bu durumun kendini idrar kaçırma ve cinsel tatminsizlik olarak göstereceğini belirtti.

Cinsel ve ruhsal sıkıntıları beraber getiriyor 

Özellikle doğum yapmış kadınların hayatlarını kalitesiz hale dönüştüren jinekolojik kas gevşekliği, idrar kaçırma sorunuyla birlikte cinsel ve ruhsal sıkıntıları da beraberinde getiriyor.Özellikle genetik yatkınlık, doğumlar, yoğun cinsel ilişki nedeni ile vajinal bölgede yaşanan gevşeklik zamanla çok ciddi psikolojik sıkıntılara neden oluyor. Menopoz döneminde genital cilt dokusunun incelmesi ile artan vajinal kuruluk ve ağrılı cinsel ilişki moral bozuyor. Sık vajinal enfeksiyon, tekrarlayan mantar enfeksiyonu sorunu ile karşı karşıya kalan kadınlarda da bölgesel direnci arttırdığı için tedavi amaçlı uygulanıyor.

Tedavisi var mı? 

Radyofrekans tedavisi ile genital gençleşme en yeni tedavi protokolü. Radyofrekans tedavisinde uygulama cerrahi ya da iğne gibi hiçbir girişimsel işlem ve anestezi gerektirmiyor.Bu nedenle acısız, ağrısız ve tamamen komplikasyonsuz bir tedavi.Vulvaya ve vajina kanalına uygulanan Radyofrekans işlemi ortalama 30 dakika kadar süren, uygulaması son derece basit ama son derece etkili bir işlem.Vulvovajinal sıkılaştırma idrar kanalı çıkışını pozitif etkileyeceği için idrarını tutamayan ve öksürünce, hapşırınca, kahkaha atınca idrarını kaçıran kadınlar için son derece mutluluk verici bir sonuç doğuruyor. Radyofrekans, genital dokuda gençleşme sağlarken vajinal küçük dudaklarda da küçülme ve sıkılaşma sağlayarak estetik bir görünüm yaratıyor. Radyofrekans tedavisi vajina girişini sıkılaştırıyor, vajinal ıslaklığı arttırıyor, G noktasının penise sürtünme şiddetini arttırarak cinsel ilişki sırasında hazzı yoğunlaştırıyor ve orgazm kalitesini arttırıyor. Vajinal giriş kısmının daraltması ve sıkılaşması erkek partner tarafından da net olarak hissediliyor. İşlemden 2-3 hafta sonra etkinlik daha da artarak hissedilmeye başlanıyor.

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