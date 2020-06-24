Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır çayla iyi gider!

Issız Adam filmiyle özdeşleşen havuçlu tarçınlı keki henüz denemediyseniz sizin için hazırladığımız bu tarifi mutlaka yapın. Evinizi saracak enfes kokusuyla havuçlu tarçınlı keki çabucak hazırlayabileceksiniz. Hafif tadıyla yemeye doyamayacağınız bu keke hem siz hem de sevdikleriniz bayılacak. Peki havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte havuçlu tarçınlı kek tarifi...

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

2 adet orta boy havuç

1 su bardağı ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yapılışı:

Oda sıcaklığında bekletilmiş 3 adet yumurta ile 1 su bardağı toz şekeri mikserle çırpın, bu işleme şeker tamamen eriyene kadar devam edin. Ardından sırasıyla; 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı sıvıyağı ilave edin. Karışıma rendelediğiniz havuç, iri dövülmüş ceviz içi ve tarçını ekleyin. Bu esnada ayrı bir kapta unu, 1 paket kabartma tozunu ve vanilyayı karıştırın, kek hamurunuza eleyerek ekleyip mikserle çırpın. Kekinizin akışkan bir kıvama gelmesi için biraz daha un ilavesinde bulunabilirsiniz. Bu aşamada bir parça margarin ile kek kalıbınızın tabanını yağlayın ki kekiniz yapışmasın. Kalıba aktardığınız keki, önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.