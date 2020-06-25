Kız arkadaşıyla tekne tatili yapan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşırttı!

Karantina döneminde sık sık ayrıldıkları konuşulan Duygu Sarışın-Çağatay Ulusoy çifti, birlikte Bodrum'da tekne tatiline çıktı. Keyifli anlarıyla dikkat çeken ikilinin mutluluğu gözlerinden okundu.

Sevgilisiyle balık tuttu

Magazin Burada tarafından fotoğraflanan Ulusoy'un aldığı kilolar ve uzattığı saç sakalıyla herkesi şaşırttı. Çağatay Ulusoy'un bota binip balık tutmaya sevgilisiyle birlikte çıktı. Beraber balık tutmak için teknenin ön tarafında geçen çiftin kısa bir gerginlik yaşadı ancak hemen barıştı. İkiliden bazen Çağatay Ulusoy, bazen de Duygu Sarışın olta başına geçip balık tuttu. Ancak Ulusoy, tuttuğu balıkları tekrar denize attı.

Öpmelere doyamadı

Teknede keyifli anlar yaşayan çift, birbirleriyle şakalaşıp aşk tazeledi. Teknedeki diğer arkadaşlarıyla oyun oynayan ikili, sık sık birbirine sarılıp öpücüklere boğdu. Birbirlerine sıkı sıkıya sarılan çift, aşklarıyla hem düşman çatlattı hem de ayrılık haberlerinin ne kadar asılsız olduğunu gösterdi.