search menu
search
close

Gaz sancısına ne iyi gelir stresten uzak durun!

Midede ve bağırsaklarda oluşan gaz sağlıklı bir şekilde dışarı atılamadığında birikir ve gaz sancılarına neden olur. Gaz sancısını giderme yolları haberimizde!

Gaz sancısına ne iyi gelir stresten uzak durun!
-A A+

Gaz sancısı, yaşam kalitesini düşüren, vücutta çok şiddetli ağrılara neden olabilen bir durum. Yetişkinlerde gaz yapan gıdaların başında soğan, sarımsak, asitli içecekler, turunçgiller vb. besinler geliyor. Beslenme alışkanlıklarının yanı sıra günlük rutinler bile gaz sancısına yol açabilir. 

Gaz sancısı neden olur?

Bakteriyel hastalıklar, vücutta değişen hormonal dengelerden dolayı sindirim sisteminin hızının değişmesi gaz oluşumuna ve gaz sancısına neden olur. Gaz sancısının en yaygın nedenleri şöyle sıralanabilir:

- Herhangi bir besin maddesine vücudun gösterdiği hassasiyet veya alerji,
- Modern yaşamın getirmiş olduğu hareketsizlik,
- Beslenirken veya nefes alırken isteyerek ya da istemeyerek hava yutma,
- Lifli gıdaların gereğinden fazla tüketilmesi,
- Besinlerin büyük lokmalar halinde ve yeterince çiğnenmeden yutulması,
- Sindirim sisteminin herhangi bir basamağında meydana gelmiş olan sağlık sorunları,
- Kış günlerinde karın bölgesi ile ayakların soğukta kalması dolayısıyla üşütme,
- Gereğinden fazla yağlı veya baharatlı ürünler tüketme,
- Süt veya süt ürünlerinin gereğinden fazla tüketilmesi,
- Asitli ve şekerli meşrubatların aşırı miktarda tüketilmesi ile alkol, sigara gibi sağlıksız alışkanlıklar. 
- Fazla gaz, bazı durumlarda divertikülit, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi kronik bağırsak hastalıklarının bir belirtisi olabilir. Ayrıca ince bağırsaktaki bakteri miktarının değişikliği de gaz sancısını tetikler. 

Gaz sancısına ne iyi gelir?

Yüksek lifli gıdalar genellikle sindirim açısından oldukça faydalı olsa da bazı bireylerde gaz oluşumuna ve gaz sancısına neden olabilir. Fasulye, soğan, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, karnabahar, enginar, kuşkonmaz, armut, elma, şeftali, kuru erik, tam buğday ve kepek oldukça fazla lif içerir ve fazla tüketilmesi gaz oluşumuna neden olur.

Süt ve süt ürünlerinin gereğinden fazla tüketilmesi gaz oluşmasına neden olur. Kızarmış ve yağlı yiyecekler sindirimi zor olduğundan gaz oluşumunu arttırır, gazlı içecekleri fazlaca tüketmek gaz sancısına neden olur. Bu gıdaların diyetten çıkartılması gaz sancısının önüne geçebilir. Ayrıca sindirimi kolaylaştıracağından bolca su tüketmek gaz sancısının önüne geçer. 

Stresten uzak durun

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta stres. Biliyoruz ki yoğun stres midede gastrit veya ülser, spazm, bağırsaklarda da aşırı kasılmalara neden olabilir. Yine kronik geğirmenin altından da yoğun stres çıkabilir.

Yemekleri yavaş yemeye gayret edin

Şişkinlik oluşmaması için öcelikle yuttuğumuz havayı azaltmalıyız.Yemekleri yavaş yemek çok önemli, hızlı yediğimizde çok hava yutulması kaçınılmazdır. Önemli bir nokta da yemek yerken konuşmamaktır,konuştukça hava yutulur.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bosna mutfağından: Pleskavitsa köfte tarifi Bosna mutfağından: Pleskavitsa köfte tarifi
Yemek
The Ritz-Carlton kusursuz hijyen standartları ile kapılarını açtı The Ritz-Carlton kusursuz hijyen standartları ile kapılarını açtı
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
Amuda kalkıp poz verdi! Takipçilerini mest etti!
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
X Factor'ün kadife sesli yarışmacısı 70 kilo verdi görenler tanıyamadı
İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in ilişkisini bitiren o isim!
İşte Kenan Doğulu ile Beren Saat'in ilişkisini bitiren o isim!
Güzel sunucu cüretkar pozlarıyla eski sevgilisine nispet yaptı!
Güzel sunucu cüretkar pozlarıyla eski sevgilisine nispet yaptı!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski kilolu halini gören şoke oluyor!
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski kilolu halini gören şoke oluyor!
Önceki Haberler
Maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum!
Maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum!
Alişan ve ailesinin bulunduğu araç takla atıp 30 metre sürüklendi!
Alişan ve ailesinin bulunduğu araç takla atıp 30 metre sürüklendi!
Kahvaltının en lezzetli hali: Patates keki
Kahvaltının en lezzetli hali: Patates keki
Kadınların kabusu vajinal genişliğin tedavisi burada!
Kadınların kabusu vajinal genişliğin tedavisi burada!
Çay saatinin efsanesi: Havuçlu, tarçınlı kek
Çay saatinin efsanesi: Havuçlu, tarçınlı kek
Lezzetli ve ekonomik: Tel şehriyeli patates köftesi
Lezzetli ve ekonomik: Tel şehriyeli patates köftesi
Halk plajında bikinili görüntülenen ünlü oyuncu küplere bindi!
Halk plajında bikinili görüntülenen ünlü oyuncu küplere bindi!
Evde fön çekmenin püf noktaları!
Evde fön çekmenin püf noktaları!
Yorumlar