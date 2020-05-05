Börülcenin faydaları neler şeker hastalığına iyi geliyor!

Salata ve zeytinyağlılarla sofralarımızı zenginleştiren börülce, sadece lezzetli bir sebze olmakla kalmıyor, insan vücuduna da birçok avantaj sağlıyor. Börülcenin önemli faydalarından biri de dünyada pek çok insanın muzdarip olduğu diyabet sorununu gidermesi. Börülcenin içerisindeki B1, Magnezyum gibi vitamin ve mineraller vücuttaki şeker oranını dengeler. İşte börülcenin mucizevi faydaları...

Kalp dostu

Börülce, B1 vitamini (tiamin) bakımından zengindir. Bu vitamin, kalp sağlığının korunmasında büyük rol oynar. Ayrıca, aktif olarak kalp yetmezliğini önleyebilir ve kalbin ventriküllerini kontrol edebilir. Ayrıca, börülcede bulunan çeşitli flavonoidler iltihaplanmayı azaltabilir ve normal kalp fonksiyonlarını destekleyebilir. Diyet lifi aynı zamanda vücuttaki kolesterol dengesinde, kalp krizlerini, felçleri ve atardamarlarda plak birikimini önleyebilecek özel bir rol oynar.

Şeker hastalığına birebir

Magnezyum börülcede yüksek seviyelerde bulunur. Magnezyum daha iyi kemik sağlığı ve uyku düzenine katkıda bulunmasının yanı sıra, vücuttaki kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Börülce bu yönüyle şeker hastalığının iyileştirilmesinde önemli rol oynuyor.

Detoks etkisi

Antioksidan etkiler farklı türde kronik hastalıklarla bağlantılı olduğundan dolayı börülce gibi baklagillerde bulunan antioksidanlar, kronik hastalıklara ve hücresel mutasyonlara neden olan vücuttaki serbest radikalleri arar ve nötralize eder. Börülce de bulunan C ve A Vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterlidir.

Kabızlığı gideriyor

Börülce zengin bir lif kaynağıdır. Kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunları rahatsız edici bir sorun olabilir. Diyet lifi çok çeşitli mide sorunları için en iyi çözümlerden biridir, çünkü suyu emmeye ve dışkıyı gevşetmeye, bağırsak hareketlerinizi artırmaya ve peristaltik hareketi uyarmaya yardımcı olabilir. Ayrıca sindiriminizin verimliliğini de artırabilir.

Cilt bakımı

Börülce de bulunan etkileyici antioksidanlar ile C vitamini, A vitamini ve protein, cildinizin görünümünü ve sağlığını iyileştirmek için mükemmel yapar. Antioksidanlar yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır, tahrişi azaltır, izleri iyileştirir ve cildi UV radyasyonunun etkilerine karşı koruyarak daha genç görünmenizi sağlar.