search menu
search
close

Börülcenin faydaları neler şeker hastalığına iyi geliyor!

Börülce, vücuda inanılmaz faydalar sağlayan bir besin. Şeker hastalığına iyi gelmesi de bunlardan biri. İşte börülcenin hiç duymadığınız faydaları!

Börülcenin faydaları neler şeker hastalığına iyi geliyor!
-A A+

Salata ve zeytinyağlılarla sofralarımızı zenginleştiren börülce, sadece lezzetli bir sebze olmakla kalmıyor, insan vücuduna da birçok avantaj sağlıyor. Börülcenin önemli faydalarından biri de dünyada pek çok insanın muzdarip olduğu diyabet sorununu gidermesi. Börülcenin içerisindeki B1, Magnezyum gibi vitamin ve mineraller vücuttaki şeker oranını dengeler. İşte börülcenin mucizevi faydaları...

Kalp dostu

Börülce, B1 vitamini (tiamin) bakımından zengindir. Bu vitamin, kalp sağlığının korunmasında büyük rol oynar. Ayrıca, aktif olarak kalp yetmezliğini önleyebilir ve kalbin ventriküllerini kontrol edebilir. Ayrıca, börülcede bulunan çeşitli flavonoidler iltihaplanmayı azaltabilir ve normal kalp fonksiyonlarını destekleyebilir. Diyet lifi aynı zamanda vücuttaki kolesterol dengesinde, kalp krizlerini, felçleri ve atardamarlarda plak birikimini önleyebilecek özel bir rol oynar.

Şeker hastalığına birebir

Magnezyum börülcede yüksek seviyelerde bulunur. Magnezyum daha iyi kemik sağlığı ve uyku düzenine katkıda bulunmasının yanı sıra, vücuttaki kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Börülce bu yönüyle şeker hastalığının iyileştirilmesinde önemli rol oynuyor.

Detoks etkisi

Antioksidan etkiler farklı türde kronik hastalıklarla bağlantılı olduğundan dolayı börülce gibi baklagillerde bulunan antioksidanlar, kronik hastalıklara ve hücresel mutasyonlara neden olan vücuttaki serbest radikalleri arar ve nötralize eder. Börülce de bulunan C ve A Vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterlidir.

Kabızlığı gideriyor

Börülce zengin bir lif kaynağıdır. Kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunları rahatsız edici bir sorun olabilir. Diyet lifi çok çeşitli mide sorunları için en iyi çözümlerden biridir, çünkü suyu emmeye ve dışkıyı gevşetmeye, bağırsak hareketlerinizi artırmaya ve peristaltik hareketi uyarmaya yardımcı olabilir. Ayrıca sindiriminizin verimliliğini de artırabilir.

Cilt bakımı

Börülce de bulunan etkileyici antioksidanlar ile C vitamini, A vitamini ve protein, cildinizin görünümünü ve sağlığını iyileştirmek için mükemmel yapar. Antioksidanlar yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır, tahrişi azaltır, izleri iyileştirir ve cildi UV radyasyonunun etkilerine karşı koruyarak daha genç görünmenizi sağlar.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ramazanda dinç olmak için iftarda ne kadar su içilmeli? Ramazanda dinç olmak için iftarda ne kadar su içilmeli?
Öneriler
Seren Serengil'in eski eşi bombayı patlattı: Para peşinde... Seren Serengil'in eski eşi bombayı patlattı: Para peşinde...
Magazin
En Güncel Galeriler
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Genç milyarderin hilesini takipçileri ortaya çıkardı! Bomba detay
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Tarzını yenilemek isteyenlere öneriler!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Dünyanın en seksi kadını o açıklamasıyla gönülleri fethetti!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Ölümü öncesi anneyle son konuşma: Fahişe diye bağırmış!
Önceki Haberler
Haluk Levent'ten sevenlerine müjde! Talk Show yapmaya başlıyor!
Haluk Levent'ten sevenlerine müjde! Talk Show yapmaya başlıyor!
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcı anlatıklarıyla kan dondurdu!
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcı anlatıklarıyla kan dondurdu!
Gebelikte oruç tutmak mümkün mü?
Gebelikte oruç tutmak mümkün mü?
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
İdrar renginizde bir değişiklik varsa aman dikkat!
İdrar renginizde bir değişiklik varsa aman dikkat!
Evladını kaybeden Ebru'nun son paylaşımı yürek dağladı!
Evladını kaybeden Ebru'nun son paylaşımı yürek dağladı!
Ünlü şarkıcının Nihat Hatipoğlu paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Ünlü şarkıcının Nihat Hatipoğlu paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Yorumlar