Siyah maske takan Hülya Avşar'ın peçe açıklaması sosyal medyada gündem oldu!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde kızı Zehra ile Etiler'de bir mekandan çıkarken basın mensuplarına görüntülendi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet eden Avşar, taktığı siyah maske hakkında söyledikleriyle gündem oldu.

"Zehra peçeli birini görünce 'öcü' demiştim"

Pandemi nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğuna uyan Hülya Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım.Zehra görmüştü bir tanesini. 'Öcüü' demiştim. Korkmuştu." diye konuştu.

"Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi..."

Avşar kızı sözlerini, "Daha beyaz çarşaf da olabilir diye. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi... Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da... Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin" ifadeleriyle sürdürdü.