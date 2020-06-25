Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı eşi ve çocuğunun da olduğu aracı takla attı!

Şarkıcı Alişan, ailesiyle birlikte İzmir'e giderken kaza yaptı. Ailesiyle takla atan araçtan ufak sıyrıklarla kurtulan Alişan, yaşadığı korku ve panik dolu anları anlattı.

Ailesinin bulunduğu araç takla attı

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.

"Ölümden döndük"

Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) şans eseri yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Alişan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini söyleyerek "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık" diye konuştu.

İşte kazadan görüntüler...