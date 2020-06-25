Patates keki nasıl yapılır enfes bir tat!

Patates keki nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Patatesi sevmeyen yoktur! Her halini severek yediğimiz patatesin kek haline dönüşmüş şekline hayran kalacaksınız! Kahvaltı sofralarına oldukça fazla yakışacak olan bu lezzeti yemelere doyamayacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda patates keki tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

6 adet patates, 1 su bardağı zeytinyağı,2 adet yumurta,1,5 su bardağı un1 ,paket kabartma tozu,5 adet kurutulmuş domates,10-15 adet çekirdeksiz siyah zeytin,1 yemek kaşığı tuz,1 tatlı kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI:

Patatesleri küp küp doğrayın ve haşlayın.Fırını 180 dereceye ayarlayın.

Haşlanan patatesleri, un, karabiber, tuz ve diğer malzemelerlerle iyice karıştırın.En son kurutulmuş domates ve zeytinleri ilave edin.Isıya dayanıklı cam bir kap veya dikdörtgen fırın kabını yağlayıp unlayın. Fırında kontrol ederek 20-25 dakika pişirin. İşte bu kadar, afiyet olsun.