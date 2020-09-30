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Erkekler mesajlarda ne demek ister kalpli emojiler gönderiyorsa...

Hoşlandığınız kişiyle mesajlaşırken onun da sizden hoşlanıp hoşlanmadığından emin olmak istiyorsanız içeriğimize bir göz atın!

Erkekler mesajlarda ne demek ister kalpli emojiler gönderiyorsa...
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Eğer birinden hoşlanıyorsanız, ondan gelen mesajların, her ifadenin, sözcüğün ne anlama geldiğini yorumlamak için fazlasıyla zaman harcıyorsunuzdur. Bu sebeple size işinizi kolaylaştıracak, erkeklerin yolladığı mesajlarda aslında ne demek istediklerini içeriğimizde paylaştık. İşte hoşlanılan erkeğin mesaj dilinde kendini ele vereceği bazı tüyolar…

Hızlı verilen cevaplar

Hepimiz yoğun yaşam koşulları nedeniyle mesajlara geç yanıt verebiliyoruz. Ancak buna rağmen mesajlarınıza hızlı yanıt alıyorsanız, sohbet ettiğiniz kişinin sizinle ilgileniyor olma ihtimali bir hayli yüksek. Bu, mesajlarınızı almaktan heyecan duyduğunu ve sohbeti devam ettirmek istediğini gösterir.

Kalp emojiler gönderiyorsa

Dürüst olmak gerekirse, çoğu erkek mesajlarda emoji kullanmayı sevmez. Buna rağmen alakasız metinlerin sonuna kalp emojileri ekliyorsa, sarı veya pembe olanlar kadar masum olsalar bile, onu fark etmeniz için can atıyor olabilir. Aynı zamanda bir sürü kalpli öpücük emojisi, kalpli gülen yüzler gönderiyorsa, bu da aşk paylaşımına ekstra vurgu ekliyor anlamına gelir. Ancak mor kalplere dikkat edin! Daha fazla romantizmin nereye gitmesini istediğinize bağlı olarak, doğrudan yatak odasına yönlendirilebilirsiniz!

Takma isimlerle çağırması

Takma adlar kulağa sevimli gelir. Çünkü bunlar, özellikle bir ilişkinin ilk aşamalarında başka bir kişiye yakınlık göstermenin basit bir yoludur. “Gün ışığım” veya “çilekli turtam” gibi takma isimlere heyecanlanmanızın sebebi, bu kelimelerin ikiniz arasında özel bir bağ oluşturmasıdır.

Karşılığında siz de ona kendisini iyi hissettirmek ister misiniz? İçinizden gelen özel lakaplarla hitap etmeye başladığınızda bu durum, kurmakta olduğunuz bağı derinleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda peşinizden daha fazla koşması için ona yeşil ışık yakacaktır.

Uzun mesajlar

Ona, "Günün nasıl geçti?" mesajını attığınızda bir romanla cevap veriyorsa, sizinle sohbetten çok daha fazlasını yapmak istiyor demektir. Erkekler, sıradan bir arkadaşlık içinde olduğu kişilerle, uzun mesajlaşmalardan kaçınırlar. Bu, yalnızca fikrinize değer vermediği, sizi sırdaş olarak görmediği, aynı zamanda onu tanımanızı istediği anlamına gelir. Biri size pek ilgi göstermediğinde, metin mesajlarınıza verdiği yanıtlar bir ila üç kelimeyle sınırlı kalır.

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