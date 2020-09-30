Nickayla Rivera, gölde ölen ablasının eski eşinin evine taşındı!

California'daki Piru Gölü'ne dört yaşındaki oğlu Josey ile birlikte yüzmeye giden ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan oyuncu Naya Rivera'nın 25 yaşındaki kardeşi Nickayla Rivera son hamlesiyle şaşırttı. Rivera ile ablasının eski eşi ve oğlu aydı evde yaşamaya başladı.

Ablasının eski eşine taşındı

Nickayla Rivera ile Ryan Dorsey, bu ay içinde sık sık California'da görüldü. Nickayla Revera ve Ryan Dorsey, kimi zaman Josey ile parkta oynarken kimi zaman da alışveriş ederken görüntülendi.

"Yeğenimle ilgilenmek için taşındım"

Nickayla Rivera dedikodulara yol açan durumla ilgili de sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Nickayla Rivera, yeğeni Josey ile ilgilenmek ve onun bakımını üstlenmek için ablası Naya Rivera'nın eski eşinin yanına taşındığını belirtti.

Rivera yaptığı paylaşımda, beş yaşındaki yeğeni Josey'i desteklemek için böyle bir karar aldığını ifade etti. 25 yaşındaki Nickayla Rivera, bu durumun dışarıdan nasıl göründüğünü de umursamadığını çünkü kimsenin katlandıkları acıyı göremediğini de sözlerine ekledi.