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Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediğini söyleyen Şehrazat'a dava açıyor!

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine "Terbiyesiz, haram zıkkım olsun" diyen sanatçı Şehrazat'a dava açacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediğini söyleyen Şehrazat'a dava açıyor!
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Söz yazarı ve besteci Şehrazat, Acun Ilıcalı'nın 99.5 milyon liraya uçak aldığı yönündeki haberlerin ardından Ilıcalı'ya telif haklarını ödemediği için "Terbiyesiz, haram zıkkım olsun" diyerek tepki göstermişti. Acun Ilıcalı'dan da iddiaya cevap gecikmedi.

"Terbiyesiz kişiye cevabı mahkemede vereceğiz"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kişisel Instagram sayfasından bugün yaptığı paylaşımda "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız" dedi.

Şehrazat Acun'a öfke kustu

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne aktarmasız gitmek için özel jetini satıp 99.5 milyon TL'ye uçak almıştı. Şehrazat ise telif haklarını ödemediğini ileri sürdüğü Ilıcalı'ya bu haber üzerinden "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haram zıkkım olsun. Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok dimi. Sana kazandırdığımız para yedi ceddine yeter. Hakkımızı öde. Ayıptır, günahtır" demişti.

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