Bomba iddia! Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk yaşamaya başladı

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programını Arto Dalga ile sunan Seren Serengil, bugünkü yayında magazin gündeminde bomba etkisi yaratacak bir aşk iddiası ortaya attı.

Hakan Altun ile Ajda pekkan aşk yaşıyor

Ajda Pekkan'ın sevgilisinden ihanet gerekçesiyle ayrılmasıyla ilgili konuşan Seren Serengil, Süperstar hakkında yeni bir ilişki yaşadığını ileri sürdü. Canlı yayında açıklama yapan Serengil, Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un şimdilerde flört ettiğini söyledi. Seren Serengil açıklamalarına "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" sözleriyle devam etti.

"Hakan ve Ajda çok mutlu"

Hakan Altun ile Ajda Pekkan 1 hafta önce ise aynı sahneyi paylaşmışlardı. Pekkan ile sahne pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Altun, "Süper starımız canım Ajdacığımla birlikte şarkı söylemek bir rüya gibiydi. Çok güzel bir geceydi sonsuz teşekkürler" demişti. Bugün yayında bu konuya da değinen Seren Serengil, "Hakan Altun böyle pozlarını paylaşmaz. Bak Ajda Pekkan'la olan fotoğraflarını paylaşmış ve orada ne kadar mutlu" ifadelerini kullandı.