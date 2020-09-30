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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kimdir makyajsız hali şaşırttı!

Oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü. Cesur pozlarıyla gündem olan Alkan'ın doğal hali takipçilerini şaşırttı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan kimdir makyajsız hali şaşırttı!
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Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın makyajsız ve filtresiz görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğraf, Instagram kullanıcılarından çok sayıda etkileşim aldı.

Makyajsız haliyle gündem oldu

Eğitim hayatını Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki bir okulda sürdüren Zeynep Alkan'ın makyajsız ve filtresiz görüntüsü herkesi şaşırttı. Sık sık iddialı pozlarıyla adından söz ettiren 21 yaşındaki Zeynep Alkan'ın makyajsız görüntüsü çok konuşulacak.

Zeynep Alkan kimdir?

Zeynep Alkan, 13 Ekim 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Ayşe adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. 12 yaşındayken bazı tiyatro oyunlarında rol alan Zeynep Alkan, 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı viyola eğitimi almıştır.

Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve çektiği eğlenceli videolarla fenomen olan Zeynep Alkan, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve İkizler burcudur.

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