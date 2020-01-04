Mangonun faydaları neler vücudu hastalıklardan koruyor!

"Mangifera indica" yani meyvelerin kralı olarak da adlandırılan mango, faydalarıyla şaşırtan bir meyve. Tropik iklimlerde yetişen ve Hindistan ve Güneydoğu Asya'ya özgü bir meyve olan mango dört bin senedir tarımı yapılan bir besin. Her biri kendine özgü bir tadı, şekli, boyutu ve rengi olan yüzlerce mango türü bulunmakta. Mango lezzetinin yanı sıra hastalıklara da çare oluyor. Kanseri önlüyor ve vücudu hastalıklardan koruyor. İşte mangonun daha önce duymadığınız faydaları!

Kanseri önlüyor

Mango meyvesinin posası karotenoidler, askorbik asit, terpenoidler ve polifenoller içerir. Bunların tümü meyvenin kanseri önleyici özelliklerinden sorumludur.

Gözü koruyan antioksidanlar içerir

Maküler dejenerasyon, özellikle yaşlılarda görülen yaygın bir göz hastalığıdır. Mangoda zeaksantin isimli gözü koruyan bir çeşit antioksidan bulunur. Bu da özellikle güneşin verdiği göz hasarlarına ve yaşla beraber gelen göz hastalıklarına iyi gelir.

Sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı

Mango sindirimi kolaylaştırmaya sağlar. Mango proteinlerin parçalanmasına ve sindirilmesine yardımcı olan enzimleri ve ayrıca sindirim kanalının verimli çalışmasını sağlayan lifleri içeriyor. Diyet lifi kalp hastalığı, tip 2 diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.

Hastalıklardan koruyor

Mangoların genel sağlığa katkıda bulunan etkileyici bir vitamin içeriği vardır. Potasyum, magnezyum, B vitamini, A vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitamini bakımından zengindirler. Bu bileşenler sizi bir dizi hastalıktan korunmanıza yardımcı olur. Mangolardaki güçlü antioksidanlar vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olabilir ve kalp hastalıklarını, erken yaşlanmayı, kanseri ve diğer birçok dejeneratif hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.

Bağışıklığı güçlendirir

Mango iyi bir folat kaynağıdır, ayrıca içeriğindeki B vitamini, A, C, K ve E vitaminlerinin tamamı bağışıklığı sistemini güçlendirir.

Cildin yaşlanmasını önler

Mango, cildinize esnekliğini veren ve sarkmasını ve kırışmayı önleyen C vitamini içerir. Aynı zamanda sağlıklı saçları destekleyen A vitamini de sahiptir.

Stresle savaşıyor

Mango polifenolleri kolon, akciğer, prostat, meme ve kemik kanserleri ile bağlantılı oksidatif stresle savaşabilir.

Yaşlanma sürecini yavaşlatıyor!

Mangolar vücutta kollajen proteinleri üretmeye yardımcı olan yüksek miktarda A ve C vitaminleri içerir. Kolajen kan damarlarının ve vücudun bağ dokularının korunmasına yardımcı olur, böylece doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu nedenle, mango için haklı olarak yaşlanma karşıtı bir yiyecek diyebiliriz.