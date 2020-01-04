Ev dekorasyonunda en çok yapılan hatalar bu hatalardan uzak durun!

Ev ve ofis ortamları gün içerisinde çokça vakit geçirdiğimiz ortamlardan biridir. Çok fazla vakit geçirdiğimiz bu ortamlarda yaptığımız zamansız dekorasyon hataları dışarıdan ev veya ofis ortamlarını hem ucuz gösteriyor hem de ortamı kavetli hale getiriyor. Sıkça yapılan özellikle ev ortamlarındaki dekorasyon hatalarını geride bırakarak dekorasyonunuza yenlilik getirebilirsiniz. Peki farkında olmadan en fazla yapılan dekorasyon hataları neler? İşte geriye dönüp bakmanızı sağlayacak 3 büyük dekorasyon hatası!

Renklerin gücüne inanın

Duvarlarınızı farklı renklere boyayarak bile evinizde dekorasyon oluşturabilirsiniz. Ancak Duvarlarınızın bir bölümünü çok zır olmayacak şekilde farklı renklerle boyayabilir veya bembeyaz bir evde farklı renklerden oluşan aksesuarlarla bütünlük sağlayabilirsiniz! Ancak tercih ettiğiniz renkler üçten fazla farklı renkler olmamasına özen gösterin aksi taktirde ortaya renk cümbüşünden başka bir şey çıkmayabilir.

Aydınlatmaları yanlızlaştırmayın

Ev dekorasyonlarında en çok yapılan hatalardan biri de aydınlatmadır. Tavanda olan tek aydınlatma kullanmak yerine ledled veya sehpa üzerine mumlar ekleyerek birden fazla aydınlatma ile evdeki karanlık olan gölgeleri aydınlatabilirsiniz. Böylelikle evin veya ofise farklı bir atmosfer sağlayarak sizi dinlendirecek bir ortam oluşturabilirsiniz.

Odayı eşyayla doldurmayın

Dekorasyon hatalarının başında gelen konulardan biri de fazla ve gereksiz eşyalardır. İşinize yaramayan eşyalar hem ortamı kasvetli bir hale getirecek hem de ortamın daha ucuz görünmesine neden olacaktır. İşte bu noktada en kısa sürede evinizde bulunan ve işinize yaramayan fazla eşyalardan kurtulabilirsiniz. Az eşya hem ortamı daha modern hem de daha ferah görünmesini sağlayacaktır.