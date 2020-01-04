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Serenay Sarıkaya'nın kırmızı bilekliğinin sırrı açığa çıktı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın bileğinden çıkarmadığı kırmızı bilekliğinin sırrı açığa çıktı.

Serenay Sarıkaya'nın kırmızı bilekliğinin sırrı açığa çıktı!
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Güzelliği ve son dönemde yer aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın bileğinden çıkarmadığı kırmızı bilekliğinin bir sırrı olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, iş ve aşk hayatında sarıldığı inançlara ve değerlere sahip. Güzel oyuncu kırmızı bilekliğin kendisine uğur getirdiğine inanıyor.

Kırmızı bilekliğinin uğuruna inanıyor

Alice müzikalinde sergilediği performansla hayran bırakan oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Oyuncu, dizi, sinema filmi, müzikal ve hatta reklam imaj fotoğraflarında bile uğurlu olduğuna inandığı kırmızı ipi ayağından çıkarmıyor.

Bileklik koptuğunda yenisiyle değiştiriyor

Serenay, bu bilekliğin kendisine büyük şans getirdiğine inanıyor. Neredeyse bütün paylaşımlarında görünen kırmızı bilekliği kopunca, yanında taşıdığı yenisiyle değiştiriyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sarıkaya, "Televizyonu çok özledim. Podyumdan gelmeyim ama benim artık alanım oyunculuk, o yüzden başka bir şey düşünmüyorum" demişti.

Dünyaca ünlü yıldızlar da takıyor

Dünyaca ünlü isimlerin de taktığı kırmızı ipin bir tür büyü olduğu düşünülüyor. Kırmızı ip bileğe takılmadan önce çeşitli dualar okunur. İbranice dili ile yapılan bir büyüdür. Büyü tamamlandıktan sonra yedi kez düğümlenir ve öylece bileğe takılır.

 

 

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