Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile birliktelik yaşayan Alina Boz'dan olay açıklama!

Katıldığı YouTube kanalında kendisiyle ilgili merak edilenlere yanıt veren Alina Boz, özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulundu. Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le uzun süredir aşk yaşayan oyuncu, “Benim hiç date’im yok. İki tane uzun ilişkim oldu” dedi.

"Çocukken pilot olmak istiyordum!"

Rusya’da doğan ve 7 yaşında ailesiyle Türkiye’ye gelen Boz, çocukken pilot olmak istediğini şu sözlerle ifade etti: "Lisedeyken pilot olmak istiyordum. Ancak Türk kimliğim yoktu, Türk olmayanlar havacılık okullarına giremiyormuş."

"Sezen Aksu'yu çok severim!"

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le aşk yaşayan güzel oyuncu, en sevdiği şarkıcıları sıralarken Minik Serçe'yi de saydı: "MFÖ ve Athena’yı severim. Sezen Aksu’yu da çok severim."