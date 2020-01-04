search menu
search
close

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile birliktelik yaşayan Alina Boz'dan olay açıklama!

Alina Boz “Kutsal Motor" adlı YouTube kanalında katıldığı “Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler” programında hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile birliktelik yaşayan Alina Boz'dan olay açıklama!
-A A+

Katıldığı YouTube kanalında kendisiyle ilgili merak edilenlere yanıt veren Alina Boz, özel hayatı hakkında samimi itiraflarda bulundu. Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le uzun süredir aşk yaşayan oyuncu, “Benim hiç date’im yok. İki tane uzun ilişkim oldu” dedi.

"Çocukken pilot olmak istiyordum!"

Rusya’da doğan ve 7 yaşında ailesiyle Türkiye’ye gelen Boz, çocukken pilot olmak istediğini şu sözlerle ifade etti: "Lisedeyken pilot olmak istiyordum. Ancak Türk kimliğim yoktu, Türk olmayanlar havacılık okullarına giremiyormuş."

"Sezen Aksu'yu çok severim!"

Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le aşk yaşayan güzel oyuncu, en sevdiği şarkıcıları sıralarken Minik Serçe'yi de saydı: "MFÖ ve Athena’yı severim. Sezen Aksu’yu da çok severim."

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
"Cinsel organa doyamadın" diyen takipçisine ateş püskürdü! "Cinsel organa doyamadın" diyen takipçisine ateş püskürdü!
Ünlüler
Bileğinden çıkarmıyordu! İşte Serenay'ın kırmızı bilekliğinin sırrı! Bileğinden çıkarmıyordu! İşte Serenay'ın kırmızı bilekliğinin sırrı!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Önceki Haberler
Bu besinler meme kanseri riskini azaltıyor!
Bu besinler meme kanseri riskini azaltıyor!
Meltem Miraloğlu'dan ayrılık açıklaması!
Meltem Miraloğlu'dan ayrılık açıklaması!
Romatizma ağrılarını kesiyor!
Romatizma ağrılarını kesiyor!
Aslı Enver'den ayrılık sonrası manidar beğeni!
Aslı Enver'den ayrılık sonrası manidar beğeni!
Enes Batur fazla kilolarından kurtuldu! Değişimi yok artık dedirtti!
Enes Batur fazla kilolarından kurtuldu! Değişimi yok artık dedirtti!
Kadınların sekste ses çıkarma nedeni meğer buymuş!
Kadınların sekste ses çıkarma nedeni meğer buymuş!
Göz çevresindeki morlukları gidermenin 5 yolu!
Göz çevresindeki morlukları gidermenin 5 yolu!
Dünyanın en yumuşak keki: Bizcocho tarifi
Dünyanın en yumuşak keki: Bizcocho tarifi
Yorumlar