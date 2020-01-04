Model Didem Soydan "Cinsel organa doyamadın" diyen takipçisine ateş püskürdü!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sıkça gündem olan Didem Soydan, son günlerde yaptığı cinsel organ paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hem Instagram hem de Twitter hesabından cinsel organla ilgili açıklamalar yapan Soydan, son olarak "Doyamadın artık" diyen bir takipçisine cevap verdi.

"Doyamayan sizsiniz!"

Twitter hesabından "Penise 'penis' dedik ödü koptu milletin" paylaşımını yapan Didem Soydan'a tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise Soydan'ın paylaşımına "Bir doyamadın. Toprak doyursun" dedi. Gelen mesajı gören Soydan ise "Doyamayan sizsiniz. Ne zaman penis dense çılgınlar gibi atlıyorsunuz üstüne ama seviyorsun sen ben anlıyorum seni ve yargılamıyorum asla" cevabını verdi.

"Fetişiniz mi var?"

Zaman zaman takipçilerinden gelen uygunsuz mesajları ifşa eden Didem Soydan, bir takipçisine gönderdiği "Büyük penis fetişiniz mi var?" mesajını Instagram hesabının hikaye kısmında yayınlayarak "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" notuyla paylaşmıştı.