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Oyuncu Tuvana Türkay'dan dikkat çeken paylaşım!

Güzelliği ve oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Tuvana Türkay önceki akşam Instagram hikayesinde paylaştığı notla sitem dolu sözler dile getirdi.

Oyuncu Tuvana Türkay'dan dikkat çeken paylaşım!
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Başarılı oyuncu Tuvana Türkay, Instagram hikaye kısmında paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncu paylaşımında "Biz nasıl bu hale geldik acaba?" diyerek sitemde bulundu. 

Deniz kenarında poz vermişti

29 yaşındaki güzel oyuncu, birkaç gün önce deniz kenarında verdiği bir pozu, "Gözümü alan güneş değil, geleceğimin parıltısı" notuyla hayranlarının beğenisine sunmuştu.

Ancak Tuvana Türkay önceki akşam Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı bir yazı ile tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Sitemkar paylaşım

Türkay sitemkar dolu sözleri sıralayarak paylaşımına şu notu düştü: Hayatında hiçbir çocuğun saçını bile kalbi ile okşamamış olanlar, başkalarının sevgisini hiçbir meziyeti olmayanlar ve meziyetlerini bulmak için uğraşmamış olanlar, başkalarının meziyetlerini hiçbir başarısı olmayanlar, başkalarının başarılarını ve hiçbir yaratıcılığı olmayanlar, yaratıcı olmak gayretindeki beyinleri ve ruhları yermek için bomboş bir çaba içerisindeler. 

"Biz nasıl bu hale geldik acaba?"

Kimse de demiyor ki "Ben şimdiye kadar ne yaptım ki?" Yapanları eleştiriyorum, kimse sadece kendi hayatıyla, kendi yaptıkları veya yapamadıklarıyla ilgilenip, "Ben nasıl bir adım daha ileri giderim, kendime nasıl katkı sağlarım, kendimi geliştiririm, öğretirim, üretirim?" diye uğraşmıyor. Biz nasıl bu hale geldik acaba?

 

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