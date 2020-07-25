Özlem Yıldız kırmızı bikinisiyle poz verdi sosyal medya yıkıldı!

Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte tatil için soluğu Bozcaada'da alan ünlü sunucu Özlem Yıldız, rotayı Muğla'ya çevirdi. Bodrum'da tatil yapan Özlem Yıldız, sosyal medya hesabından tatil karelerini sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Tatil pozları büyük beğeni topladı

Instagram hesabını aktif kullanan Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımları büyük beğeni topladı. Yıldız'a takipçilerinin yaptığı emojili yorumlar ise gözden kaçmadı. Ünlü sunucunun bazı takipçileri "alev aldı buralar" yorumları yaptı.

İşte Özlem Yıldız'ın gündem olan pozları...