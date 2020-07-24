search menu
search
close

Kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Çayın, kahvenin yanına enfes bir kakaolu ıslak kurabiye hazırlamaya ne dersiniz? İşte nefis kakaolu ıslak kurabiye tarifi...

Kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!
-A A+

Kakaolu ıslak kurabiye hem yapılışı çok basit hem lezzetli bir tatlı tarifi. Zahmetsiz bir şekilde browni tadında ıslak kurabiye yapabileceksiniz. Misafirlerinizle ve sevdiklerinizle keyifle tüketeceğiniz kakaolu ıslak kurabiyenin malzemelerini ve hazırlanışını paylaştık. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak ıslak kurabiye tarifimizi denemeden geçmemenizi öneririz. Kakaolu ıslak kurabiyenin yapılışı ve tarifi hemen aşağıda…

Malzemeler:

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)
120 ml. sıvı yağ
1 adet yumurta
1 1 su bardağı pudra şekeri
4 yemek kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı vanilya özütü (tercihe bağlı)
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu

Şurubu için:

1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su (oda sıcaklığında)

Servisi için:

1 yemek kaşığı rendelenmiş hindistan cevizi

Nasıl yapılır?

Fırını 180 derecede ısıtın. Derin bir karıştırma kabına tereyağı ve sıvı yağı alın, yumurtayı ekleyin, pudra şekeri, kakao ve vanilyayı ilave edin. Parmak uçlarınızla tereyağını ezerek malzemeleri karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu azar azar ekleyip kurabiye hamurunu bütünleşene kadar yoğurmaya başlayın. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirin. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın. Yuvarladığınız hamurların orta kısımlarına işaret parmağınızla hafifçe bastırıp düğme şekli verin ve fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış fırında, hazırladığınız kurabiyeleri 20-23 dakika kadar pişirin. Üstleri çatlayınca fırından çıkartın. Bu esnada şerbeti hazırlayın. Yayvan bir kaseye toz şekeri ve suyu aktarın. Şeker tamamen eriyene kadar kaşıkla karıştırın. Kurabiyelerin ilk sıcağının geçmesi için 3 dakika serin bir yerde bekletin. Her bir kurabiyenin altını ve üstünü şekerli suya batırıp tepsiye dizin. Şerbeti içine çekmesi için en az yarım saat beklettikten sonra üzerlerine hindistan cevizi serpin. Afiyet olsun...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Dolmaların şahı: Şıhıl mahşi Dolmaların şahı: Şıhıl mahşi
Yemek
Sabah kahvaltıları için su böreğini denediniz mi? Sabah kahvaltıları için su böreğini denediniz mi?
Püf Noktalar
En Güncel Galeriler
Selülitli halini unutun! Duygu, pembe bikinisiyle yürek hoplattı!
Selülitli halini unutun! Duygu, pembe bikinisiyle yürek hoplattı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Önceki Haberler
Bu besinler kabızlığı anında iyileştiriyor!
Bu besinler kabızlığı anında iyileştiriyor!
Hande ve Kerem'in öpüşme anını sızdıran çalışan işinden oldu!
Hande ve Kerem'in öpüşme anını sızdıran çalışan işinden oldu!
Merve Boluğur'un yeni sevgilisi meğer hayranıymış!
Merve Boluğur'un yeni sevgilisi meğer hayranıymış!
İşte evde maske yapmanın en pratik yolu!
İşte evde maske yapmanın en pratik yolu!
Gece yarısı kıyamet koptu! Kavganın başrolünde Ali Sunal ve Berkay var
Gece yarısı kıyamet koptu! Kavganın başrolünde Ali Sunal ve Berkay var
Metabolizmayı yavaşlatan 5 alışkanlık!
Metabolizmayı yavaşlatan 5 alışkanlık!
Habertürk'ten ayrılan Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'ya rakip oluyor!
Habertürk'ten ayrılan Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'ya rakip oluyor!
Masterchef'in ünlü şefini kahreden ölüm haberi!
Masterchef'in ünlü şefini kahreden ölüm haberi!
Yorumlar