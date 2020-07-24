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Şıhıl mahşi nasıl yapılır dolmaların en lezzetlisi!

Antakya'nın muhteşem lezzetlerinden biri olan şıhıl mahşiye bayılacaksınız. Tadına doyamayacağınız şıhıl mahşi tarifi içeriğimizde...

Şıhıl mahşi nasıl yapılır dolmaların en lezzetlisi!
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Bugün elmaelma.com okuyucuları için zengin Antakya mutfağından şıhıl mahşi tarifini seçtik. Hatay ve Güneydoğu bölgesinde sevilerek yapılan şıhıl mahşi kabak dolmasının en lezzetli halini sunuyor. Diğer dolmalardan farkı, kabakların ilk önce biraz kızartıldıktan sonra doldurulması. İçine pişmiş harç konan bu lezzet damak çatlatıyor. Peki şıhıl mahşi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte nefis şıhıl mahşi tarifi!

Malzemeler:

1 kilogram kabak
1 çay bardağı sıvı yağ
2 adet soğan(yemeklik doğranmış)
1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 yemek kaşığı domates salçası
500 gram dana kıyma
2 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 avuç doğranmış maydanoz

Salçalı Naneli Su İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı kuru nane

Üzeri İçin:

1 su bardağı çırpılmış yoğurt

Yapılışı:

Kabakları yıkayıp çatal yardımıyla dışına şekil verin ve kabakları ikiye bölüp içlerini alın. İçlerini bir kenarda daha sonra üzerine koymak için saklayın. Kabakları kızgın sıvı yağda hafif yumuşayana kadar kızartın. Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile soğanları yumuşayana kadar kavurun. Ardından dolmalık fıstıkları da ekleyip kavurmaya devam edin. Domates salçasını da ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve kıymayı ekleyin. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip kıyma, suyunu çekip kavrulunca nohutu da ekleyin. Son olarak doğranmış maydanozu ekleyip ocaktan alın.

Kabakların içerisine kıymalı harcı doldurun ve kabak içinden üzerine bir parça koyun. Isıya dayanıklı kaba dizdiğiniz kabakların üzerine salçalı, naneli su ekleyin ve 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Servis ederken çırpılmış yoğurt ve salçalı sudan gezdirerek, sevdiklerinizle afiyetle yiyin.

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