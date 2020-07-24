Evde maske nasıl yapılır bütçe ve doğa dostu!

Koronavirüs pandemisi maskeyi hayatımızın bir parçası haline getirdi. Bu ölümcül hastalıktan korunmak için maske takmak zorunda olsak da tıbbi maskeleri kullanmak o kadar kolay değil. Eğer eczanelerden aldığınız maskenin kokusundan, yapısından hoşlanmıyorsanız, kendi maskenizi kendiniz yapabilirsiniz. Yıkanabilir bez maskeler hem doğa hem de bütçe dostu ürünler. Kendi emeğinizle istediğiniz renkte ve kumaşta kumaş maske yapımının inceliklerini haberimizde paylaştık...

Kumaş maske için malzemeler;

- Kumaş

- Makas

- İğne iplik

- Lastik

- Ambalaj tel

- Tencere kapağı

Evde maske yapımı:

Bu maskeyi yaparken tencere kapağından yararlanacağız. Kumaşınızı tezgaha serin, 18- 20 santim çapında yuvarlak bir tencere kapağını üzerine koyun. Kapağın kenarlarından kalemle çizin ve çizdiğiniz yerlerden kumaşı kesin. Kestiğiniz büyük yuvarlak kumaşı 4'e katlayın ve eşit boyutta dört kumaş parçası kesin.

Dört parçanın ikisini birlikte simetrik olacak şekilde birleştirin. Orta dikişleri (burnunuzu örten kavisli kısım) iğne iplikle birlikte dikin. Kalan iki parça için de aynı işlemi tekrarlayın. Kenarlarını dikmeden önce maskenizin iki kumaşının ortasına burun telini yerleştirin ve dikkatlice dikin. Ardından maskenizin kenarlarını da dikin.

Son olarak lastiklerinizi hazırlayın. Bağları aynı uzunlukta olacak ve her iki tarafta simetrik olacak şekilde eşleştirdiğinizden emin olun. Ve maskenin iki ucuna sağlam bir şekilde dikin. Maskeniz hazır.