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Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin hayranı olduğu ortaya çıktı!

Bir süredir yalnız olan Merve Boluğur yeni bir aşka yelken açtı. Instagram hesabından yayınladığı pozlarla ilişkisini duyuran Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı

Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin hayranı olduğu ortaya çıktı!
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Şarkıcı Murat Dalkılıç ile evliliğinin sona ermesinin ardından uzun bir süre hayatına kimseyi sokmayan Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle paylaştığı ilk fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.

Sevgilisi hayranı çıktı

Aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen çift paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Gizemli sevgilisinin kim olduğunu merak etmeye başlayan Boluğur hayranları, ilginç bir detayı ortaya çıkarttı. Boluğur’un sevgilisinin, iki yıl boyunca Boluğur’un fotoğraflarına hayran bir şekilde yorum yapması dikkat çekti.

İki sene boyunca fotoğraflarına yorum yapmış

İki yıl boyunca Merve Boluğur'un fotoğraflarının altına yorum yazan yeni sevgilinin mesajları dikkat çekti. İşte o yorumlardan bazıları:

"Hiç eksilmesin içimizi ısıtan gülüşleri."

"Gözlerin (bakışların) benim olsun."

Oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile Ağustos 2015’te evlenmiş, çift iki yıl sonra boşanmıştı.

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