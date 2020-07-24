search menu
search
close

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in öpüşme sahnesini yayan çalışan işten atıldı!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Sen Çal Kapımı dizisinde bir sahnedeki öpüşme sahnesi olay oldu. Yapım şirketi görüntüleri yayan çalışanı işinden etti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in öpüşme sahnesini yayan çalışan işten atıldı!
-A A+

'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde yaşanan 'sahne sızıntısı' tatsız olaylara neden oldu. Geçen hafta dizinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in öpüşme sahneleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Sosyal medyada yankı uyandırdı

Senaryo gereği samimi görüntüler çizen Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in setten videosunu da dizinin teknik ekibindeki bir çalışan sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olurken yapım şirketi harekete geçti. Şirket, görüntüyü internet ortamına yükleyen set ekibinden kişiyi işten çıkardı.

Şirketten çalışanlara sert uyarı

Setten dışarıya bilgi sızdıran çalışanın bu davranışı ekip içinde kaos yaratırken, şirket bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için çalışanlarına kesin bir dille talimat verdi.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu besinler kabızlığı anında iyileştiriyor! Bu besinler kabızlığı anında iyileştiriyor!
Diyet
Yaz menülerinin aranan tadı: Barbunya pilaki Yaz menülerinin aranan tadı: Barbunya pilaki
Yemek
En Güncel Galeriler
Selülitli halini unutun! Duygu, pembe bikinisiyle yürek hoplattı!
Selülitli halini unutun! Duygu, pembe bikinisiyle yürek hoplattı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Önceki Haberler
Merve Boluğur'un yeni sevgilisi meğer hayranıymış!
Merve Boluğur'un yeni sevgilisi meğer hayranıymış!
İşte evde maske yapmanın en pratik yolu!
İşte evde maske yapmanın en pratik yolu!
Gece yarısı kıyamet koptu! Kavganın başrolünde Ali Sunal ve Berkay var
Gece yarısı kıyamet koptu! Kavganın başrolünde Ali Sunal ve Berkay var
Metabolizmayı yavaşlatan 5 alışkanlık!
Metabolizmayı yavaşlatan 5 alışkanlık!
Habertürk'ten ayrılan Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'ya rakip oluyor!
Habertürk'ten ayrılan Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı'ya rakip oluyor!
Masterchef'in ünlü şefini kahreden ölüm haberi!
Masterchef'in ünlü şefini kahreden ölüm haberi!
Sabah kahvaltıları için su böreğini denediniz mi?
Sabah kahvaltıları için su böreğini denediniz mi?
Sadece üç malzemeli: Mozaik pasta
Sadece üç malzemeli: Mozaik pasta
Yorumlar