Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in öpüşme sahnesini yayan çalışan işten atıldı!

'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde yaşanan 'sahne sızıntısı' tatsız olaylara neden oldu. Geçen hafta dizinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in öpüşme sahneleri sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Sosyal medyada yankı uyandırdı

Senaryo gereği samimi görüntüler çizen Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in setten videosunu da dizinin teknik ekibindeki bir çalışan sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olurken yapım şirketi harekete geçti. Şirket, görüntüyü internet ortamına yükleyen set ekibinden kişiyi işten çıkardı.

Şirketten çalışanlara sert uyarı

Setten dışarıya bilgi sızdıran çalışanın bu davranışı ekip içinde kaos yaratırken, şirket bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için çalışanlarına kesin bir dille talimat verdi.