Kabızlığa iyi gelen besinler neler kadınlarda daha çok regl öncesi oluyor!

Çoğu zaman birçoğumuzun karşı karşıya geldiğimiz kabızlık sorunu ile baş etmenin en pratik yöntemi gün içerisinde tükettiğimiz besinlerdir. Kabızlığı tersine çevirecek besinleri Bütünsel Beslenme Danışmanı Bersu Ekinci sıraladı. Sıklıkla şikayet edilen kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığa iyi gelen besinler neler? Gibi soruları yanıtladı.

Beslenme biçiminiz, aşırı çay tüketimi, fiziksel aktivite azlığı gibi nedenler kabızlığa yol açabilir. Dolayısıyla şiş ve rahatsızlık veren bir karın ve psikolojik olarak kendinizi rahat hissedememe gibi sonuçlar doğurabilir. Aşırı miktarda demli çay tüketimi. Çay içinde bulunan tanen maddesi kabızlığa yol açabilir.Aşırı miktarda elma ve ayva tüketimi. Bu meyvelerin içinde bulunan pektin maddesi aşırı alındığında bağırsak hareketlerini yavaşlatır. Portakal, limon ve mandalinanın içinde bulunan beyaz liflerin fazla tüketilmesi. Yine pektin maddesi bu meyvelerin içinde yer aldığından kabızlığa yol açabilir.

Lifli ve posalı besinlerin doğru şekilde alınmaması. Tercih edilmesi gereken lifli ve posalı besinler; kurubaklagiller, taze sebze meyve olmalıdır.Aşırı süt ürünleri tüketimi özellikle çocuklarda kabızlığa yol açabilir. Magnezyum yetersizliği de kabızlık nedeni olabilir. Bu durum genellikle adet dönemi öncesindeki kadınlarda görülür. İdrar söktürücü, anti depresif ilaçlar, aşırı demir alımı gibi etkenler de kabızlığa yol açabilir.