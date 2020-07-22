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Evde şeftali reçeli yapmanın 3 adımda tarifi kahvaltıda tatlı arayanlar buraya!

Sabah kahvaltı sofralarınıza dahil edebileceğiniz şeftali reçelini evde yapmanın en kolay tarifini sıraladık işte ihtiyacınız olan malzemeler!

Evde şeftali reçeli yapmanın 3 adımda tarifi kahvaltıda tatlı arayanlar buraya!
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Sabah kahvaltılarında tatlı arayanlar için tereyağınının ve kızarmış ekmeye en çok yakışan reçellerden biri olan şeftali reçelini evde yapmanın püf noktalarını bir araya getirdik. Sabah kahvaltılarınız için yer açabileceğiniz yapımı oldukça kolay olan bu reçeli sizde satın almak yerine evde yapmaya ne dersiniz? Şeftali reçeli için ihtyiacınız olan malzemeleri ve tarifi elmaelma.com'da bulabilirsiniz! İşte evde şeftali reçeli yapmanın püf noktaları!

Malzemeler; 1 kilogram şeftali, 800 gram kadar  toz şeker, 1/2 tatlı kaşığı tereyağı, 1/2 tatlı kaşığı limon tuzu yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Kabukları soyulup, çekirdekleri çıkarılmış 1 kilogram şeftaliyi küp küp doğrayın ve yarısını derin bir tencereye aktarın. Bir kat şeftali, bir kat toz şeker serpin.

Toz şeker bitene kadar bu işlemi tekrarlayın ve şeftalinin kendi suyunu salması için 2 saat kadar bekletin. Şeftaliler suyunu saldığında tencereyi ocağa alın. Kısık ateşte, aralarda tahta bir kaşıkla kaynatıp kaynamaya bırakın. Reçelin köpürmemesi için yarım tatlı kaşığı tereyağını da tencereye ekleyip karıştırın ve 15 dakika daha kızık ateşte koyulaşmaya bırakın.


Yavaş yavaş koyulaşıp kıvam almaya başlayan reçele, son olarak limon tuzunu katıp kısa bir süre daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Soğuttuktan sonra kahvaltılarınıza tat katması için güneş görmeyen ve serin bir yerde muhafaza edin. Kızarmış ekmek ve tereyağınıda yanına dahil ettikten sonra afiyetle sabah kahvaltı sofralarınıza dahil edebilirsiniz!

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