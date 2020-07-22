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Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio plajda verdiği bikinili pozlarla büyüledi!

Victoria's Secret meleği Alessandra Ambrosio, plajda verdiği bikinili pozlarla göz doldurdu. Ünlü model 6 saat süren çekimlerde hem eğlendi hem çalıştı.

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio plajda verdiği bikinili pozlarla büyüledi!
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Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Kaliforniya'nın lüks sahili Malibu'da tatil yaparken bir yandan da çalışıyor. 39 yaşındaki modelin plajdaki 6 saat süren fotoğraf çekiminde mor bikinisiyle verdiği pozlar yürek hoplattı.

"Oyun başladı"

Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken iki çocuk annesi Ambrosio, çekimlerde bir taraftan da güneşin keyfini çıkardı. Ayrıca güzel model, Instagram hesabından bir kare de paylaşıp altına "Oyun başladı" notunu düştü.

Alessandra Ambrosio kimdir?

Guess, Victoria's Secret ve Next gibi markaların modelliğini yapan Ambrosio'nun tüm dünyada ün kazanması, her yıl Aralık ayında düzenlenen Victoria’s Secret iç çamaşırı markasının defilelerinde boy göstermeye başlamasıyla gerçekleşti.

Polonya ve İtalyan asıllı olan Ambrosio'nun Aline adında bir kız kardeşi var. Küçükken görünüşünden hiç de memnun olmayan model, 11 yaşındayken ameliyatla kulaklarını yapıştırdı. Modellikle çok genç yaşta tanışan Alessandra Ambrosio, 1996 yılında Elite Model Ajansı’nın düzenlediği güzellik yarışmasına katıldı. Burada dereceye girememesine rağmen yarışmadan bir yıl sonra Elite Ajansı’yla çalışmak üzere bir kontrat imzaladı.

Victoria’s Secret markasının dünyanın birçok ülkesinde merakla beklenen defilelerine ilk kez 2000 yılında çıktı ve bu tarihten beri de bu marka için çalışıyor. 2004 yılında Victoria’s Secret Pink adlı koleksiyonun ilk baş modeli oldu. 2005 yılı defilesinde ise tamamen şekerden yapılmış iç çamaşırı giyerek podyuma çıktı. 

How I Met Your Mother adlı dizide diğer vs mankenleriyle rol aldı. Ayrıca 2006 yılında Casino Royal filminde de küçük bir rol aldı. Alessandra Ambrosio, nişanlısı Kaliforniyalı iş adamı Jamie Mazur'dan, ilk çocuğunu 4 Ağustos 2008 de Florianopolis, Brezilya'da dünyaya getirdi, Kızlarına Anja Louise Ambrosio, adını verdiler. Alessandra doğum yaptıktan 3 ay sonra VS'ın 2008 şovuna çıktı. 7 Mayıs 2012'de Noah Phoenix Ambrosio Mazur adını verdiği oğlu dünyaya gelmiştir.

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