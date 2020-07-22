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Ece Üner'den Pınar Gültekin isyanı acı çekiyoruz ve kimse duymuyor!

Ece Üner, eski sevgilisi tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetine tepki gösterdi. Üner, "Acı çekiyoruz, cehennemdeyiz artık duyun bizi" dedi.

Ece Üner'den Pınar Gültekin isyanı acı çekiyoruz ve kimse duymuyor!
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Show TV Ana Haber bülteni sunucusu Ece Üner, Muğla'da eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin ve tüm kadın cinayetleri için bir konuşma yaptı. Üner'in konuşması sosyal medyada gündem oldu.

"Bugün benim doğum günüm sevinemiyorum"

Ece Üner konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Doğarken ağladı insan diyor ya bugün benim doğum günüm. Sevinemiyorum. Aksine acı çekiyorum. Çünkü biz kadınlar Türkiye'nin tüm kadınları birbirimize görünmez sicimlerle bağlıyız.

Hangi partiden olduğumuz, hangi takımı tuttuğumuz, hangi aileye doğduğumuz hiç fark etmez. Birimiz zulme uğradığında diğeri de çaresizlik hissediyor çünkü insan ancak başka insan aracılığıyla insan oluyor.

"Birimiz güvende değilse hiçbirimiz güvende değil"

Onun için biz birbirimize görünmez seçimlerle bağlıyız. Birimizin acısı hepimizin ortak acısına denk düşüyor ve birimiz öldürüldüğünde diğerimizin de tam olarak aynı gerekçelerle öldürülebileceği anlamına geliyor.

Sıradaki ben olabilirim, sen olabilirsin, en yakın arkadaşın olabilir. Birimiz güvende değilse hiçbirimiz güvende değil. Aynı şekilde katillerimi de birbirlerine görünmez sicimlerle bağlı. Ve onların da partisi, tuttuğu takım, ailesi fark etmez. Ve onlar da bizi katlettiğinde diğerinin de tam olarak aynı gerekçelerle bizi katledebileceği anlamına geliyor.

"Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor"

Ve onlardan biri güvendeyse hepsi güvende. Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor. Cehennem acı çektiğin değil acı çektiğini kimsenin duymadığı yerdir derler. Cehennemdeyiz. Artık duyun bizi."

Sosyal medyaya damga vurdu

Öte yandan, Ece Üner'in konuşması kısa sürede sosyal medyada  yayıldı ve gündem oldu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Ece Üner" etiketiyle binlerce tweet atıldı.

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