İlişkilerde güvensizlik sorununu atlatmak için saklamak yerine içinizde tutmayın!

Hemen hemen hepimizin sıkıntı yaşadığı konulardan biri de güvensizliktir. Özellikle ikili ilişkilerde bir çok çiftin canını sıkan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. İlişkilerde güvensizlik ikili ilişkilerde en ufak bir hareketin alevlenmesiyle sonucu çoğu zaman ayrılığa bırakıyor. Peki güvensizlik sorunu ile baş etmek için ne yapmalı, ilişkilerde güvensizlik sorununu aşmak için yapmanız gereken önemli tüyoları elmaelma.com olarak bir araya getirdik! Çoğu zaman ilişkinin gidişatını değiştiren güvensizlik ile baş etmenin yollarını arayanlardan iseniz haberimize göz atmaya devam edebilirsiniz!

Saklamak Yerine İçinizde Tutmayın!

-Her alanda olduğu gibi ilişkininde gidişatını değiştiren güvensilik sorunu ile baş etmek için dikkat etmeniz gereken en önemli adım saklamak yerine içinizde sözcükleri ve şüpheleri tutmamaktan geçiyor! Özellikle rahatsız olduğunuz konuları partnerinizle paylaşarak istemediğiniz veya içinizi düğümlediğini hissettiğiniz konuları açık bir şekilde konuşarak farkına varmasını sağlayarak o davranışı devam ettirmesini engelleyebilirsiniz. Mesela en basitinden, ''Bir yerde otururken veya evdeyken elinden telefonu düşürmüyorsa ya da ekranı ters çeviriyorsa açık bir şekilde söylemekten çekinmeyin'' Bunu açık bir şekilde ifade ederek rahatsızlığınızı dile getirin.

Kaybetmekten Korkmayın!

Bir çok ilişkinin düşmanı olan konulardan biri de kaybetme korkusudur. Kişi kaybetme korkusu ile kontrolü her zaman eline almak ister. Bunu altında geçmişte yaşadığı ilişkilerinde veya hayatının bir döneminde aldatılmıştır veya terk edilmiştir. Kişi aynı şeyleri yaşamamak için tedbir almaya çalışırken kontrolün dozunu biraz fazla kaçırabilir. Bu noktada kaybetme korkusunu sürekli olarak anmak yerine anı yaşamaya ve karşınızdaki kişinin tanımasına izin verin. En kötü ne olabilir ki o da gider yerine başkası gelir.

Anlamsız Genellemeler Can Yakıyor!

İlişkilerde sıklıkla duyduğumuz cümlelerden biri de ''Zaten tüm kadınlar/erkekler aynıdır'' cümleleridir. bir ilişkiyi neyle beslerseniz o ilişki o şekilde gider veya yarıyolda kalır. Bu noktada hayatınıza aldığınız kişinin en ufak bir yanlışında veya yaşadığınız sorunda genelleme yapmak büyük bir hatadır dikkat edin acı verir!