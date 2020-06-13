Oyuncu Mine Tugay'ın Murat Saygı ile aşk yaşadığı iddia edildi!

Zalim İstanbul'da Şeniz Karaçay rolüyle seyirci karşısına çıkan Mine Tugay, yeni bir aşk iddiasıyla gündemde. Bir erkek arkadaşıyla bisiklet sürerken görüntülenen oyuncunun, kalbini ünlü bir televizyoncuya kaptırdığı iddia edildi.

Murat Saygı ile aşk yaşadığı iddia edildi

Önceki gün Tarabya'da Murat Saygı ile bisiklet sürerken görüntülenen Tugay'ın Saygı ile aşk yaşadığı iddia edildi. Görüntülendiklerini farkeden ikilinin tedirgin tavırları dikkat çekti. 2018 yılında eşi Gül Gölge'den boşanan Murat Saygı ile Mine Tugay arasındaki ilişkinin arkadaşlık mı aşk mı olduğunu ise zaman gösterecek.