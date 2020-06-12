Cinsellikte utangaçlık nasıl yenilir kendinizi rahatlatın!

Normal hayatınızda çekingen biri olmasanız bile cinsellikte bir türlü kendinizi ortaya koyamıyor olabilirsiniz. Çok normal olan bu durumun üstesinden yine kendi yöntemlerinizle gelin! Cinsellikte partnerinizin isteklerine kayıtsız kalmak istemiyorsanız içeriğimize bir göz atmalısınız. İşte sekste utangaçlığı yenmenin yolları...

Sizi tahrik eden unsurları belirleyin

Öncelikle sizi hem zihnen hem de bedenen tahrik eden şeyleri saptamaya çalışın. Bu konu sadece yataktan ibaret de değil. Hayatın genelinde sizi tatmin eden şeyleri belirlemelisiniz. Bir düşünün: Neyi daha fazla isterdiniz? Bayıldığınız şeyler neler? Bütün bunları kafanızda toparladıktan sonra partnerinizle tüm detayları güzelce paylaşmaya başlayın.

Kendinizi rahatlatın

Sekste partnerinizle çılgın şeyler denemekten sizi alıkoyan şeyleri düşünün. Yaşadığınız her şeyin yatak odasında kalacağını, kendinizi en özgür hissedebileceğiniz yegane alanın seks olduğunu da bir kez daha anlamaya çalışın. Mesele aslında biraz da rahatlamak. Öyleyse, her anlamda anın tadını çıkarmaya bakın. Kendinizi sevin, teninizi okşayın. Kimsenin sizin hakkınızda ne düşündüğü asla umurunuzda olmasın. Sadece kendinize ve ne kadar kusursuz olduğunuza odaklanın.

Kegel egzersizleri

Kegel egzersizlerinin cinselliğe olan faydalarını duymayan yoktur. Bu egzersiz türü kadınların en iyi arkadaşıdır. Yapacağınız basit egzersiz sayesinde orgazmlarınızın şiddeti yoğunlaşırken, sayıları da artacak.

Konuşun

Çoğu kadın için ilk orgazmın ardından klitoris aşırı duyarlı hale gelir ve uyarılmasında ısrarcı olunursa acı hissi duyulabilir. O yüzden, partnerinize orgazmın ardından klitorisle uğraşmamasını söylemelisiniz. İlk orgazmınızın ardından 10­ 60 saniye aralığında bir klitoris molası vermelisiniz.

Baskı altında olmayın

Çoklu orgazm yaşamak, yetiştirmeye çalıştığınız bir sınav değil. Bitiş zamanı olmayan, ucu açık bir şey bu. En önemlisi, bunu bir görev ya da sorumluluk olarak algılamamanız gerekiyor. Eğer baskıyı üzerinizden bir kere atarsanız, defalarca üst üste orgazm olmanın yolunu ciddi anlamda başaracaksınız demektir.

Hassas noktalarınıza odaklanın

Yalnızken ya da partnerinizle olmanız fark etmez. Biraz dalga geçmeye bak. Orgazma ulaşacağını hissettiğinizde, daha az tahrik olduğunuz bir noktaya odaklanın ve yoğunluğunu biraz azaltın. Sonra, en çok tahrik olduğunuz hamlelere tekrar başlayın. Böyle bir seri yakaladığınızda, yaşadığınız orgazm çok daha şiddetli olacaktır. Dahası, duyarlılığınızı kontrol etmeyi de öğreneceksiniz. G noktası ve klitorisi aynı anda uyararak çok daha şiddetli bir seri yakalamanız ve çoklu orgazma ulaşmanız mümkün.

Akışına bırakın

Bazı kadınlar için seri orgazmın cinsellikte çığ gibi büyüdüğü anlar olur. Bir sonraki her zaman bir öncekinden daha şiddetlidir. Bunun tam tersini de yaşayabilirsiniz ama sonuçta orgazm, orgazmdır!