search menu
search
close

Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan mini şortuyla poz verdi

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Zeynep Alkan bu kez sahil pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan mini şortuyla poz verdi
-A A+

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan 21 yaşındaki Zeynep Alkan, cüretkar pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tatil sezonunu açan Alkan son olarak paylaştığı mini şortlu pozuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı

Cesur pozu büyük ilgi gördü

Eğitimi için yurtdışında yaşayan Zeynep Alkan, sahil kenarında çekildiği bir fotoğrafı "Yaz geliyor" notuyla Instagram hesabından paylaştı. 21 yaşındaki Alkan'a yorum ve beğeni yağdı.

Zeynep Alkan kimdir? 

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı olarak dünyaya geldi. İstanbul’da doğmasına rağmen aslen Hataylıdır. Zeynep Alkan’ın bir tane de Ayşe isminde kız kardeşi vardır. Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında okuduğu sırada bazı tiyatro oyunlarında yer aldı. Bunun yanı sıra Zeynep Alkan 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı olarak viyola eğitimi de aldı. Renkli kişiliği ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 19 yaşındaki Alkan, güzelliğiyle de göz dolduruyor.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İlişkide güvensizlik sorununu aşmak istiyorsanız bunları yapmayın! İlişkide güvensizlik sorununu aşmak istiyorsanız bunları yapmayın!
Aşk
Mine Tugay'ın gizli aşkı ortaya çıktı! İşte sürpriz isim! Mine Tugay'ın gizli aşkı ortaya çıktı! İşte sürpriz isim!
Magazin
En Güncel Galeriler
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdiki hali görenleri şoke ediyor!
''Eskisi kadar azgınım demişti'' şimdiki hali görenleri şoke ediyor!
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören şoke oluyor!
Dünyaca ünlü rapçi makyajsız yakalandı suratını gören şoke oluyor!
Derya Şensoy karantinada iğne ipliğe döndü!
Derya Şensoy karantinada iğne ipliğe döndü!
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
'Elite' dizisinin yıldızı yarı çıplak poz verdi! Instagram yıkıldı!
'Elite' dizisinin yıldızı yarı çıplak poz verdi! Instagram yıkıldı!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından açıklama! Bomba itiraf
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından açıklama! Bomba itiraf
Önceki Haberler
Ünlü oyuncu yeni imajıyla sosyal medyayı salladı!
Ünlü oyuncu yeni imajıyla sosyal medyayı salladı!
Sekste utangaçlığı yenmenin 7 yolu!
Sekste utangaçlığı yenmenin 7 yolu!
Muhteşem bir tat: Evde künefe tarifi
Muhteşem bir tat: Evde künefe tarifi
Karşı konulmaz lezzet: Mercimek köftesi
Karşı konulmaz lezzet: Mercimek köftesi
Hayatınızı daha eğlenceli kılacak 5 ipucu!
Hayatınızı daha eğlenceli kılacak 5 ipucu!
Sivri dili başını yaktı! Murat Övüç'e hapis cezası!
Sivri dili başını yaktı! Murat Övüç'e hapis cezası!
Sizi mutfağınıza yeniden aşık edecek öneriler!
Sizi mutfağınıza yeniden aşık edecek öneriler!
Tatil sezonunu açan Nilperi, bikinili pozlarıyla mest etti!
Tatil sezonunu açan Nilperi, bikinili pozlarıyla mest etti!
Yorumlar