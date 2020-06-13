Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan mini şortuyla poz verdi

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan 21 yaşındaki Zeynep Alkan, cüretkar pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tatil sezonunu açan Alkan son olarak paylaştığı mini şortlu pozuyla sosyal medyada büyük beğeni topladı

Cesur pozu büyük ilgi gördü

Eğitimi için yurtdışında yaşayan Zeynep Alkan, sahil kenarında çekildiği bir fotoğrafı "Yaz geliyor" notuyla Instagram hesabından paylaştı. 21 yaşındaki Alkan'a yorum ve beğeni yağdı.

Zeynep Alkan kimdir?

Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı olarak dünyaya geldi. İstanbul’da doğmasına rağmen aslen Hataylıdır. Zeynep Alkan’ın bir tane de Ayşe isminde kız kardeşi vardır. Alkan, 12 yaşındayken Hisar Eğitim Vakfı Okullarında okuduğu sırada bazı tiyatro oyunlarında yer aldı. Bunun yanı sıra Zeynep Alkan 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı olarak viyola eğitimi de aldı. Renkli kişiliği ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken 19 yaşındaki Alkan, güzelliğiyle de göz dolduruyor.