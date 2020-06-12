Mercimek köftesi nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Mercimek köftesi her yaştan, hemen her insanın bayıldığı lezzetlerimizden biri. Biz de elmaelma.com olarak bugün sizin için mercimek köfte tarifini paylaşmak istedik. Çay saatlerinin ve günlerin olmazsa olmazı mercimek köftesinin bu basit ama enfes tarifini mutlaka deneyin. Mercimek köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte şahane mercimek köftesi tarifi...

Mercimek köftesi için malzemeler:

1,5 su bardağı kırmzı mercimek

3 su bardağı sıcak su

1,5 su bardağı ince bulgur

2 adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

5 adet taze soğan

1/2 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı pul biber

Yapılışı:

Kırmızı mercimeği sıcak suda kaynatın. Suyunu çekmeye yakın ince bulguru ekleyin ve mercimeği ocaktan alın. Kapağını kapattığınız tencerede ince bulguru şişmesi için mercimekle birlikte yaklaşık 15 dakika bekletin. Zeytinyağını bir tavada kızdırın ve doğranmış kuru soğanları kavurun. Biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyonu ekleyerek soğanlı karışımı 3- 4 dakika kadar kavurun. Bu sırada taze soğanları ve maydanozu ince ince kıyın. Şişen bulgurlu ve mercimekli harca salçalı, soğanlı harcı ekleyin. Doğranmış yeşillikleri ilave edin. Tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde sıkarak şekil verin. Afiyet olsun...