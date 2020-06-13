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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü görenler tanıyamadı!

İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada annesi Ayşegül Yıldız ile birlikte tatilde. Ayşegül Yıldız'ın sosyal medya paylaşımında Elif'i görenler tanıyamadı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada büyüdü görenler tanıyamadı!
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İbrahim Tatlıses'e benzerliğiyle dikkat çeken Elif Ada büyüdü. İbrahim Tatlıses'in 2011'de evlilik yaptığı Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada'nın kocaman bir kız olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. 

Elif Ada büyüdü

7 yaşındaki Elif Ada, annesiyle birlikte Çeşme'de tatil yapıyor. Ayşegül Yıldız'ın son paylaşımında kızıyla olan fotoğrafı herkese "Elif Ada ne kadar büyümüş" dedirtti. Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses çifti 2011'de evlenmiş, Elif Ada henüz 2013'te bebekken ayrılmışlardı.

Ayşegül Yıldız kimdir?

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in eşi Ayşegül Yıldız, 1981 yılında Bursa'da doğdu. Eğitimini Bodrum Lisesi'nde tamamladı. Bir dönem modellik yapan Yıldız, yerel kanallarda sunuculuk da yaptı. Miss Turkey güzellik yarışmasında 4. olan Yıldız'ın hayatı, "Fırat" dizisinin Bodrum'daki çekimleri sırasında İbrahim Tatlıses ile tanışmasıyla değişti. O tarihte 16 yaşında olan Yıldız, daha sonra "Fırat" ve "İmparator" adlı dizilerde rol aldı

Kendisini keşfeden İbrahim Tatlıses'i 13 Mart 2011 günü uğradığı silahlı saldırı sonrasında kaldığı hastanede bir an olsun yalnız bırakmaması ise, ikilinin 12 yıllık ilişkisini gözler önüne serdi. 27 Eylül 2011'de Tatlıses ile hastanede evlendi. Çiftin nikahını Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıyarken, Fatih Terim de nikah şahidi oldu. Çiftin, 9 Nisan 2013 Salı günü saat 01:00'de Acıbadem Maslak Hastanesi'nde Elif Ada adını verdikleri bir kızları oldu.

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