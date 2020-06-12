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Oyuncu Barış Arduç yeni imajıyla sosyal medyaya damgasını vurdu!

Barış Arduç, uzamış saçlarıyla yeni imajını tanıttığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Arduç'a takipçilerinin ilgisi büyük oldu.

Oyuncu Barış Arduç yeni imajıyla sosyal medyaya damgasını vurdu!
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Çukur dizisine canlandırdığı Arık Böke Erdenet karakteriyle katılan Barış Arduç, koronavirüs sebebiyle kendini evinde karantinaya aldı. Ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla takipçilerinin karşısına her zamanki halinden farklı olarak uzun saçlarıyla çıktı. 

Fazla uzattım farkındayım

Kişisel Instagram hesabında 6 milyon takipçisi bulunan Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncunun "Fazla uzattım farkındayım" açıklamasıyla yayınladığı pozları 500 bine yakın beğeni aldı. Arduç'un paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkat çekti.

Barış Arduç kimdir?

Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre 'de emlakçılık yapan bir anne babanın ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Arnavut olan oyuncunun ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç'tur. İlkokulu Sakarya ve Gölcük'te, ortaokulu Bolu da okuyan Arduç, lise son sınıfta ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek ortaöğrenimini burada tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra Kayseri'de spor akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü.

Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı olarak Şile'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı. Arduç, ilk olarak 2011 yılında Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili gibi dizilerde oynamıştır. Son olarak Kiralık Aşk dizisinde yer almıştır.

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