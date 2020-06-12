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Evde künefe nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Hatay'ın meşhur tatlısı künefe, evlerde de yapılabilecek muhteşem bir lezzet. İşte tüm püf noktalarıyla evde künefe yapımı...

Evde künefe nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!
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Künefe, Türkiye'nin yanı sıra pek çok Akdeniz ülkesinde de sevilen bir tatlı. Tel kadayıfla yapılan bu lezzet, zor olduğu düşünüldüğü için evlerde yapmaktan çekiniliyor. Ancak bu düşüncenizi tarihe karıştıracak efsane bir künefe tarifi paylaşıyoruz. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden künefe tarifini sizlerle paylaşıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler:

200 gr tel kadayıf
100 gr tereyağ
200 gr dil peyniri

Şerbeti için:

1,5 su bardağı şeker,
1,5 su bardağı su,
3-4 damla limon suyu

Süsü için:

Antep fıstığı tozu ve kaymak

Künefe yapımı püf noktaları: Peyniri ne kadar fazlaysa o kadar güzel oluyor, bütçenize göre arttırabilirsiniz. Kızardığını kenarlardan anlayabilirsiniz. Şerbet ılık, künefe sıcak olmalıdır, şerbet sıcakken dökerseniz künefeniz hamur olacaktır.

Yapılışı:

Şekerle suyu tencereye alın kaynayınca limonu sıkın ve ılımaya alın. Kadayıfları, oda sıcaklığındaki tereyağı ile iyice yoğurun. Diğer taraftan krep tavasını tereyağı ile yağlayın. Kadayıfları tavaya boşluk kalmayacak şekilde 1 cm kadar yayın, üzerine ağırlık koyarak iyice bastırın. Peynirleri kesip eşit şekilde dağıtın.

Üzerini tekrar kadayıf ile kaplayıp yine baskı uygulayın, kadayıfların iç içe geçip birbirine yapıştığından emin olun. Kısık ateşte her iki tarafı da kızarana kadar pişirin. Künefe sıcak, şerbeti ılıkken üzerine dökün, bir iki dakika şerbette bekledikten sonra süsleyip servis edin. Afiyet olsun. 

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