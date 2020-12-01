Eksik diş çene yapısını bozar mı kemik ilavesi yapılabiliyor!

Ağız sağlığının en önemli unsurlarından biri olan dişler, yaşamımızda çiğneme ve beslenme fonksiyonları için önemli etkendir. Bazen korkudan, bazen de maddi sebeplerle insanlar ağızlarında eksik dişle yaşayabiliyorlar. Eksik dişlerin estetik, fonksiyon kaybı ve çeşitli psikolojik etkilerle yaşantımızı zorlaştıracağını belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Ülkemizde ağız ve diş sağlığı konusunda en büyük problemlerin başında diş eksikliği gelmektedir” cümlelerini kurarak eksik diş tedavisinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bazı bilgilendirmelerde bulundu.

Birçok kişi eksik dişlerle yaşamını sürdürmeye çalışsa da gerçek şu ki; eksik dişler birçok olumsuzluğu ve hastalığı da beraberinde getirebilir.

Eksik dişler sağlık sorunlarına neden olur mu?

Ağzımızdaki eksik dişler birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bunlar ağız içi problemlerle başlar, sistemik rahatsızlıklara kadar devam eder. Ağzınızda eğer eksik diş varsa bu eksikliği tamamlamak için maksimum süremiz 6 aydır.

Kemik ilavesi olabilir

Eksiklik olan bölgedeki komşu dişlerin o bölgeye kayması ve eğer implant yapılması planlanıyorsa implant yapılacak olan kemiğin erimesi problemi ile karşılaşılabilir. Tabii böyle bir durumda ileri cerrahi teknikler ile o bölgeye kemik ilavesi yapılması gerekecektir. Oysa diş kaybı yaşandıktan 1.5-2 ay sonra o bölgeye bir implant yapılırsa, herhangi bir kemik ilavesi veya farklı bir problemle karşılaşmadan kolayca dişimize tekrar kavuşabiliriz.

Çiğneme bozuklukları sindirim sistemi sorunlarını getiriyor

Eksik dişler tedavi edilmezse çiğneme bozuklukları, komşu dişlerin boşluğa kayması veya devrilmesi sonucu dişler arasında aralanmalar ve bunun sonucunda diş eti hastalıkları ve çürükler, estetik sorunlar ve sindirim problemleri, hazımsızlık gibi sorunlar yaşanabilir.

Eksik dişleri tamamlamak mümkün!

Diş eksiklikleri eksik diş sayısına göre farklı yöntemlerle tamamlanabilir. Eğer tek bir diş eksikliği varsa 1 adet implant veya 3 dişten oluşan bir köprü ile tamamlanabileceği gibi ağzında hiç dişi olmayan kişilere de tek bir çene için 6 adet implant yaparak sabit porselen dişler ile tüm eksik dişlerini tamamlamak mümkün olmaktadır. Gelişen teknoloji ile akıllı hidrofilik implantların kullanımı sayesinde ağzında hiç dişi olmayan hastalarımızın 1 haftada sabit porselen dişleri de yapılabilmektedir.

Bu sayede diş eti çekilmesi ve iltihaba bağlı kemik erimesi sebebiyle dişlerini kaybeden hastalar hiç dişsiz kalmadan yine sabit ve sağlıklı dişlere kavuşabilmektedirler. Özel zirkotitan implantlar sayesinde de diş eksikliklerini tedavi ettirmekte geç kalmış ve kemik erimesi oluşmuş kişiler için ileri cerrahi tekniklere çok fazla başvurmadan ince kemiklere oldukça sağlam fakat diğer implantlardan daha ince implantlar yerleştirilip hastalarımızın eksikliklerini giderebilmekteyiz.